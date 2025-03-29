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Там, где рождаются тысячи солнц: найден источник космического огня

2:02
Наука

В глубинах Вселенной, на расстоянии 12 миллиардов световых лет от нас, астрономы обнаружили то, что может радикально изменить представления о ранней жизни галактик. В центре внимания — протокупол SPT2349-56, молодой и крайне активный регион, состоящий из множества сливающихся галактик.

Рождение звезды
Фото: http://www.eso.org/public/images/eso1301a/ by ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser (ESO)/Nick Risinger (skysurvey.org), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рождение звезды

Команда исследователей под руководством Дажи Чжоу из Университета Британской Колумбии использовала телескопы ALMA и APEX, чтобы заглянуть в одну из самых бурных эпох космоса. То, что они нашли, поразило даже опытных астрономов: запас молекулярного газа в протокуполе оказался на 75% больше, чем предполагалось раньше.

Не галактики, а целый топливный океан

Обычно молекулярный газ связан с конкретными галактиками, где из него рождаются звёзды. Но здесь всё иначе. Обнаруженный газ свободно распределён по всей структуре, словно единый огромный "топливный бак", из которого галактики черпают материал для звёзд.

Это открытие даёт основания полагать, что бурное звездообразование в этом регионе может продолжаться ещё как минимум 400 миллионов лет. Настолько мощный и продолжительный процесс встречается крайне редко. По оценкам, новые звёзды формируются здесь в 10 000 раз быстрее, чем в Млечном Пути.

Зародыш будущих гигантов

По мнению учёных, обнаруженный газ представляет собой раннюю фазу той самой межгалактической среды, которую мы сейчас наблюдаем в зрелых скоплениях галактик. То есть перед нами — своего рода черновик космических мегаструктур.

Если гипотеза подтвердится, SPT2349-56 можно будет считать уникальным окном в далёкое прошлое: в момент, когда галактики только учились становиться теми, какими мы знаем их сегодня.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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