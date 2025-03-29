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Когда на горизонте появлялся хищник, успевал ли наш предок сделать хоть шаг к спасению

2:10
Наука

В течение десятилетий ученые спорили о том, как именно передвигались наши древние предки — особенно известная представительница вида Australopithecus afarensis по имени Люси. Ростом всего 110 см, она жила около 3,2 миллиона лет назад в Восточной Африке и сочетала в себе признаки как наземного, так и древесного образа жизни.

Древний человек
Фото: greekreporter.com by Adam Fagen, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Древний человек

Останки Люси были обнаружены в 1974 году в Эфиопии палеоантропологом Дональдом Джонсоном и его французскими коллегами. С тех пор скелет стал символом ранней эволюции прямохождения. Однако был ли этот гоминин способным к быстрому бегу — оставалось загадкой.

Симуляция, которую ждали десятилетиями

С помощью компьютерной модели исследователи реконструировали анатомию Люси и смоделировали её способности к бегу. Оказалось, что она была на удивление медленной: максимальная скорость составляла около 17,6 км/ч, минимальная — 5,3 км/ч. Это вдвое медленнее, чем у среднестатистического современного человека.

"Скорее всего, Australopithecus afarensis не участвовал в изнуряющей охоте. У него просто не хватало ни выносливости, ни скорости", — пишет автор исследования Том О'Махони.

Сценарий охоты, предложенный в исследовании, выглядит драматично: гиены, крокодил, упавшая антилопа, и вот — группа австралопитеков спешит к добыче с каменными орудиями. Но если вдруг появляется саблезубый хищник, выжить у них шансов немного — убежать быстро они не могли.

Граница эволюционного скачка

Исследование подтверждает, что настоящая способность к бегу на выносливость пришла позже — с Homo erectus. Именно этот вид смог не только ходить, но и преследовать добычу часами, пока та не падала от усталости.

Люси же, по всей видимости, ещё принадлежала к эпохе, где скорость — не козырь, а редкость.

Уточнения

Пре́дки — древние предшественники человека в его роде (прародители) или его соотечественники из прошлых поколений; генетические предшественники любого живого организма.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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