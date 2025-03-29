Там, где космос должен был молчать, рождается нечто грандиозное

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Наука

Галактика с почти невозможным названием 2MASX J23453268-0449256 — а по совместительству одна из крупнейших спиральных галактик во Вселенной — удивила астрономов. В её центре находится сверхмассивная чёрная дыра, чья активность вызывает настоящую бурю: она выбрасывает радиоструи длиной около шести миллионов световых лет.

Млечный путь
Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Млечный путь

Такой феномен обычно наблюдается у эллиптических галактик. Но здесь перед нами — изящная спиральная структура, которая, вопреки ожиданиям, не разрушилась под напором сверхэнергетических выбросов. Галактика по-прежнему сохраняет форму и вращается во тьме космоса.

Это может изменить наши представления

"Мы считали, что такие энергетические всплески невозможны в спиральных системах — они должны их разрушать. Но эта галактика всё ещё держится", — говорит Джойдип Багчи из Университета Христа в Бангалоре.

Исследования проводились с помощью космического телескопа Хаббл и радиотелескопов GMRT и ALMA. Учёные предполагают, что массивный ореол горячего газа, испускающий рентгеновское излучение, и высокое содержание тёмной материи (примерно в 10 раз больше, чем у Млечного Пути) помогают галактике сохранять устойчивость при такой турбулентности.

Нам это знакомо

Багчи подчёркивает: такие явления могли происходить и у нас — во Млечном Пути. Возможно, мы уже живём среди последствий подобных космических бурь, просто следы их активности остались в виде реликтов высокоэнергетического излучения.

"Если такие радиоструи пройдут через Солнечную систему, это может иметь последствия. Возможно, это уже случалось", — добавляет Багчи.

Это открытие может стать поворотной точкой в понимании того, как устроены галактики и как они выживают — несмотря ни на что.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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