Тайна вашего словарного запаса: почему мозговая активность продлевает жизнь на целое десятилетие

2:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые, использовавшие данные Берлинского исследования старения, выделили особую роль беглости речи.

Фото: Wikipedia by sylviebliss, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Счастливые бабушка и дедушка с внуками

Люди, которые быстрее называли животных или слова на определенную букву, жили дольше тех, кто сталкивался с трудностями при выполнении этих заданий. Разница в продолжительности жизни могла составлять до девяти лет.

Исследователи пытались ответить на давний вопрос: влияют ли различные когнитивные способности на продолжительность жизни по-разному? Ранее было установлено, что общий интеллект связан с выживаемостью, однако многие работы основывались на разовых оценках, не учитывали динамику изменений с возрастом. Исследователи также обсуждали, что сильнее влияет на долголетие: средний уровень способностей или скорость их снижения.

Для анализа использовались долгосрочные данные о людях в возрасте от 70 до 104 лет. Все участники исследования на момент его завершения уже скончались, что позволило детально изучить взаимосвязь между их когнитивными способностями и временем смерти. В ходе работы они выполняли задания, оценивающие скорость восприятия, память, беглость речи и словарный запас. Использовалась сложная статистическая модель, позволяющая одновременно учитывать изменения в когнитивных способностях и их влияние на выживаемость.

Результаты показали, что именно беглость речи, а не общая память или словарный запас, предсказывала продолжительность жизни. Участники, лучше справлявшиеся с заданиями на перечисление слов, жили в среднем на девять лет дольше тех, кто испытывал трудности. Эта способность отражает одновременно подвижный и кристаллизованный интеллект, а также здоровье префронтальной коры головного мозга, что делает её чувствительной к возрастным изменениям и заболеваниям.

Исследование подчеркивает важность комплексного подхода в анализе данных, поскольку традиционные методы, которые рассматривают когнитивные способности и выживаемость отдельно, могут приводить к искажённым выводам. Однако работа имеет ограничения: выборка не полностью репрезентативна, и полученные результаты пока нельзя уверенно обобщать на другие группы людей.

Несмотря на это, исследование демонстрирует, что беглость речи может быть важным показателем когнитивного и биологического состояния человека. В будущем планируется изучить, могут ли меры, направленные на поддержку этой способности, улучшать здоровье и продлевать жизнь, передает psypost.

Уточнения

Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.



