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Яркое будущее — тьма для жизни: учёные предсказывают глобальные изменения из-за Солнца

1:46
Наука

Солнце продолжает становиться ярче, и этот процесс неизбежно достигнет критической точки.

Зной
Фото: commons.wikimedia.org by Ant Rozetsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зной

Постепенные изменения, вызванные ядерными реакциями в его недрах, со временем приведут к заметным последствиям для нашей планеты, пишет "Царьград".

По оценкам ученых, через миллиард лет увеличение яркости Солнца станет столь значительным, что это вызовет изменения в карбонатно-силикатном цикле Земли. Углекислый газ начнёт активно удаляться из атмосферы, что станет серьёзным испытанием для экосистемы планеты. Снижение концентрации углекислого газа достигнет критического уровня, что лишит растения возможности осуществлять фотосинтез. Без растительности жизнь на Земле, включая человечество, окажется под угрозой вымирания.

Ранее считалось, что исчезновение жизни на планете может наступить через миллиард лет, однако современные исследования показывают, что растения смогут существовать ещё около 1,6–1,86 миллиарда лет. Причиной их гибели станет не столько недостаток углекислого газа, сколько наступление влажного парникового климата. В такой обстановке Земля станет слишком горячей для выживания флоры.

Несмотря на неизбежность этих изменений, учёные уверены, что человечество сможет адаптироваться. Чтобы выжить в новых условиях, потребуется научный прорыв и внедрение революционных технологий. Глубокое понимание процессов, происходящих на нашей планете, станет ключом к созданию решений, которые помогут человеку противостоять глобальным климатическим проблемам.

Уточнения

Фло́ра (лат. flora) в ботанике — исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на конкретной территории («флора России») или на территории с определёнными условиями («флора болот») в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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