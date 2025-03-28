Не трогайте моё эго: что происходит, когда нарцисса лишают признания — ответ науки

Патологический нарциссизм в клиническом контексте представляет собой расстройство личности, где центральной проблемой является невозможность сохранять самоуважение, что приводит к неспособности сбалансировать чувство собственной значимости.
Люди с этим расстройством, часто травмированные в раннем детстве, развивают грандиозное самомнение, которое требует постоянного признания для поддержания ложного чувства собственного совершенства и превосходства. Отлучение от общества или конкретной группы, как показывают исследования, может усиливать нарциссические черты личности, приводя к агрессивным попыткам мести и усилению чувства непринятия со стороны окружающих.
Недавнее швейцарское исследование подтверждает, что отлучение от церкви может углубить антиобщественное поведение и усугубить изоляцию от социума. Эти механизмы защиты являются характерными для нарциссического расстройства личности, которое часто проявляется в поведении, направленном на поддержание высокой самооценки и избегание уязвимости перед другими, передает hazipatika.com.
Нарцисси́зм — свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюблённости и самооценке — грандиозности, в большинстве случаев не соответствующей действительности.
Лоджия — это не просто балкон с другим видом. Рассказываем, чем она отличается, что можно с ней делать, а за что можно получить штраф.