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Не трогайте моё эго: что происходит, когда нарцисса лишают признания — ответ науки

1:08
Наука

Патологический нарциссизм в клиническом контексте представляет собой расстройство личности, где центральной проблемой является невозможность сохранять самоуважение, что приводит к неспособности сбалансировать чувство собственной значимости.

Мужчина ругается на телефон
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина ругается на телефон

Люди с этим расстройством, часто травмированные в раннем детстве, развивают грандиозное самомнение, которое требует постоянного признания для поддержания ложного чувства собственного совершенства и превосходства. Отлучение от общества или конкретной группы, как показывают исследования, может усиливать нарциссические черты личности, приводя к агрессивным попыткам мести и усилению чувства непринятия со стороны окружающих.

Недавнее швейцарское исследование подтверждает, что отлучение от церкви может углубить антиобщественное поведение и усугубить изоляцию от социума. Эти механизмы защиты являются характерными для нарциссического расстройства личности, которое часто проявляется в поведении, направленном на поддержание высокой самооценки и избегание уязвимости перед другими, передает hazipatika.com.

Уточнения

Нарцисси́зм — свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюблённости и самооценке — грандиозности, в большинстве случаев не соответствующей действительности.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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