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Прорыв в онкологии: пептид, который блокирует ключевой белок рака

1:35
Наука

Учёные из университета Бата сделали серьёзный шаг в борьбе с онкологией — они впервые создали пептидные ингибиторы, которые необратимо блокируют белок cJun, ключевой участник развития рака.

Особенность нового подхода — в том, что эффективность этих ингибиторов можно проверять прямо внутри живых клеток, а не только в пробирке. Для этого используется инновационная платформа TBS (Transcription Block Survival), которая имитирует условия, приближенные к настоящей клеточной среде.

Рак
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рак

Почему это важно? Потому что факторы транскрипции — это белки, запускающие процессы в ДНК, и они играют огромную роль в развитии рака. Однако предыдущие попытки заблокировать их с помощью лекарств часто заканчивались неудачей.

Сейчас же исследователям удалось подобрать пептид, который не просто временно связывается с cJun, а "отключает" его работу навсегда. Ингибитор мешает белку образовывать пары и прикрепляться к ДНК — без этого он теряет способность запускать злокачественные процессы.

TBS-платформа позволяет внедрить участки, чувствительные к cJun, прямо в важный ген: если ингибитор работает, активность гена восстанавливается — и клетка выживает. Это даёт точную, живую обратную связь.

Учёные надеются, что в будущем платформа TBS поможет находить и другие эффективные молекулы против факторов транскрипции. Следующий шаг — доказать эффективность ингибиторов на доклинических моделях опухолей.

Уточнения

Университет Бата (англ. University of Bath) — государственный образовательный и исследовательский университет, расположенный в городе Бат, графство Сомерсет, Великобритания.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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