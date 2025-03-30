Тревожные новости для родителей: как антибиотики влияют на здоровье младенцев?

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Антибиотики — привычное средство в аптечке почти каждой семьи, особенно когда речь идёт о здоровье ребёнка. Но новое исследование учёных предупреждает: не всё так безобидно, как может показаться. Речь идёт о влиянии антибиотиков, особенно в первые месяцы жизни, на развитие микробиома младенца — и, как следствие, на риск появления диабета в будущем.

Фото: www.flickr.com by Адам, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ таблетки

Исследование, опубликованное в журнале Science, проводили специалисты из Калифорнийского университета в Боулдере: антибиотики широкого спектра действия могут препятствовать нормальному развитию клеток поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина. А это напрямую связано с риском развития сахарного диабета — особенно в зрелом возрасте.

Ключевую роль здесь играют микробы, обитающие в организме младенца. В частности, важное значение имеют так называемые бета-клетки поджелудочной железы. Именно они "отвечают" за инсулин — гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Исследователи выяснили, что некоторые микроорганизмы, заселяющие кишечник ребёнка, стимулируют рост этих клеток. Если же микробиом нарушается, как это часто происходит после приёма антибиотиков, развитие бета-клеток замедляется или останавливается.

В экспериментах на мышах учёные заметили: при воздействии антибиотиков у животных снижалась выработка инсулина и нарушался баланс микрофлоры. Однако всё оказалось не так безнадёжно.

Грибок Candida dubliniensis, часто встречающийся у младенцев в возрасте от 7 до 12 месяцев, наоборот, стимулировал выработку инсулина и помогал развитию клеток поджелудочной. Этот результат даёт надежду на то, что некоторые микробы могут стать основой новых методов профилактики и даже лечения диабета.

Сейчас в университете открыт специальный исследовательский центр, где в стерильных условиях изучают влияние микробов на развитие организма младенцев. Учёные надеются, что в будущем им удастся не только предотвращать диабет, но и разрабатывать способы его обратимого лечения — за счёт тонкой настройки микробиома.

Главный вывод: микробы играют гораздо большую роль в нашем здоровье, чем принято считать. И особенно — в самом начале жизни. Поэтому к применению антибиотиков у младенцев стоит подходить с осторожностью и обязательно по назначению врача. В будущем, возможно, именно правильный баланс бактерий и грибков в организме станет главным союзником в борьбе с диабетом.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.



Инсули́н (от лат. insula «остров») — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

