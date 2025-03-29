Ганимед перевернули за секунды: почему крупнейший спутник Солнечной системы смотрит не туда

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Ганимед перевернулся после удара: ученые раскрыли древнюю тайну спутника Юпитера. Что, если однажды спутник просто… сменил сторону, обращённую к планете? Именно так, по последним данным, случилось с Ганимедом — самым крупным спутником Солнечной системы.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ganymede JunoGill

Тайна борозд и кругов

На обратной стороне Ганимеда ещё в 1980-х годах были замечены необычные геологические структуры — концентрические борозды, словно расходящиеся круги по воде. Эти следы указывали на катастрофическое прошлое, но масштабы и последствия долго оставались загадкой.

Удар, который всё изменил

Наоюки Хирата, планетолог из Университета Кобе, предложил сенсационную версию: около 4 миллиардов лет назад в спутник Юпитера врезался астероид колоссальных размеров — в 30 раз больше Чикшулуба, что когда-то погубил динозавров. Последствия оказались не только разрушительными, но и… перевернули спутник.

"Центр концентрических борозд на противоположной стороне точно совпадает с приливной осью — тем участком, который должен быть обращён к Юпитеру. Это говорит о переориентации спутника после удара", — объясняет Хирата.

Подтверждение из глубин космоса

Чтобы проверить гипотезу, учёный сравнил данные о Ганимеде с информацией о Плутоне. Тот тоже подвергся подобному столкновению, что вызвало смещение его оси — факт, подтверждённый миссией New Horizons.

Используя модели ударных событий, Хирата рассчитал последствия: астероид диаметром 300 км, врезавшийся под углом 60-90°, вызвал образование кратера до 1600 км в ширину и перевернул спутник.

А Ганимед — не просто лёд

Сегодня Ганимед привлекает учёных не только своей историей, но и океанами жидкой воды, скрытыми под ледяной корой. В 2034 году к нему прибудет зонд JUICE, который недавно успешно облетел Луну и движется к системе Юпитера.

Уточнения

Естественный спу́тник - небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.

