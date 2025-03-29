Новый вирус, клещи и неврология: что скрывает вспышка в Китае

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

В Китае зафиксирован новый вирус, способный вызывать серьезные последствия для здоровья. Он переносится клещами и уже заразил несколько десятков человек. Пока случаев немного, но учёные не исключают: масштабы могут вырасти.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MERS_Virus_Particles_(42906595955).jpg by NIAID Вирусы

Вирус получил название Alongshan virus (ALSV). Он относится к группе флебовирусов и впервые был обнаружен в 2017 году. Но только сейчас появились веские доказательства, что он действительно опасен для человека.

Как передаётся вирус

Основной переносчик — иксодовые клещи. Они широко распространены в северо-восточном Китае, особенно в провинции Хэйлунцзян. Именно там вирус впервые выявили у пациента с лихорадкой неясного происхождения.

Клещи заражаются ALSV от животных — в том числе от оленей, мелких млекопитающих и птиц. После укуса вирус может попасть в организм человека.

Какие симптомы вызывает

Первые пострадавшие жаловались на:

Лихорадку.

Усталость.

Головную боль.

Тошноту.

Мышечные боли.

Но самое тревожное — предполагаемая связь вируса с неврологическими нарушениями. В одном из исследований у заражённых наблюдались признаки энцефалита и менингита, что заставляет специалистов насторожиться.

"Хотя пока нет массовых вспышек, этот вирус имеет потенциал для распространения", — отмечают китайские исследователи.

Чем это опасно

Пока информации немного, но вирус способен мутировать и адаптироваться. Это делает его потенциально опасным не только для жителей Китая, но и для других стран, где обитают клещи-переносчики.

Важно понимать: подобные вирусы могут годами оставаться "в тени", пока не начнут активно заражать людей. Именно поэтому сейчас столь важно отслеживать ситуацию и проводить дополнительные исследования.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

