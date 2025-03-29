Дождь из железа и пылающие ветры: на этой планете происходит нечто странное

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Там, где идёт дождь из железа: как живёт одна из самых экстремальных планет. Температура +2400 °C, ураганы из распаренного железа и настоящие металлические дожди — это не фантастика, а суровая реальность далёкой экзопланеты WASP-76 b. Находящаяся в 640 световых годах от нас в созвездии Рыб, она была открыта ещё в 2013 году и до сих пор продолжает удивлять астрономов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by KKolaczynski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wizualizacja planety

Атмосфера, полная пара

WASP-76 b — газовый гигант, напоминающий Юпитер, но с одной важной особенностью: она вращается синхронно со своей звездой. Это значит, что одна сторона планеты всегда повернута к светилу, а другая — в вечной тени. На дневной стороне температура достигает ужасающих +2400 °C — там плавится даже металл.

Именно из-за этого жара железо испаряется и вместе с ураганными потоками воздуха поднимается вверх, насыщая атмосферу атомами металла.

Железный дождь и "радуга"

Что же происходит дальше? Всё, как в круговороте воды на Земле, только по-космически. Переместившись на ночную сторону планеты, пар снова превращается в жидкость — и выпадает дождём. Железным. Настоящие капли расплавленного металла проливаются с неба на темной стороне планеты.

Но это ещё не всё. На границе между светом и тенью учёные зафиксировали оптическое явление, напоминающее земную радугу. Свет звезды, проходя через плотные облака, создаёт сияние, похожее на нимб — удивительное зрелище в мире, где всё плавится и кипит.

Почему это важно

Подобные находки — не просто любопытные факты из далёкого космоса. Они помогают исследователям лучше понять, как ведут себя планеты вне Солнечной системы, особенно те, что подвергаются мощному излучению своих звёзд. WASP-76 b — настоящий лабораторный полигон для изучения климата экстремальных миров.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης - "странник") — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

