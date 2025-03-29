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Почему время нельзя остановить — главная загадка, над которой бьются умы

1:43
Наука

Почему мы помним прошлое, но не знаем будущего? Почему нельзя "постоять" во времени, как можно остановиться в пространстве?

Часы
Фото: flickr.com by Markus Spiske, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Часы

Прошлое уже случилось, а будущее — ещё нет

Кажется, всё просто: прошлое уже случилось, а будущее — ещё нет. Но если задуматься, то это вовсе не очевидно. Мы легко разворачиваемся и идём назад по дорожке, но в реке времени течение всегда однонаправленное.

Мы не можем переплыть её в обратную сторону. Стакан воды, который мы только собираемся налить, пока ещё не существует. А вот кофе, случайно пролитый на ноутбук, уже в прошлом, и изменить его нельзя.

Настоящее при этом похоже на тонкую линию — неуловимую границу между тем, что уже произошло, и тем, что только случится. Оно мгновенно ускользает, уступая место прошлому. Мы живём, как будто на беговой дорожке: остановиться невозможно, даже если очень захочется.

В чём же дело? Почему время упрямо идёт вперёд

Ответ может скрываться в самих "часах". И не только в механических — они лишь инструмент. Раньше для измерения времени сжигали свечи, сегодня — опираются на сверхточные атомные механизмы. Но по сути часами можно считать всё, что меняется со временем. Наше тело, память, даже звёзды — это всё маркеры движения времени.

Однако, несмотря на множество версий, ни у философов, ни у учёных до сих пор нет окончательного ответа, почему время идёт вперёд. Каждое объяснение порождает новые вопросы. Может быть, это и есть главное свойство времени — заставлять нас искать.

Уточнения

Вре́мя - форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения. Одно из основных понятий философии и физики, мерило длительности существования всех объектов, характеристика последовательной смены их состояний в процессах и самих процессов, изменения и развития, а также одна из координат единого пространства-времени, представления о котором развиваются в теории относительности.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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