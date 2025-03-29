Исчез без следа: как таинственный спутник сформировал Марс

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Марс мог выглядеть совсем иначе — если бы не загадочный третий спутник, которого давно уже нет. Именно он, как предполагают учёные, мог кардинально повлиять на облик планеты, сделав её такой, какой мы видим её сейчас.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Американский астроном Михаил Эфроимский выдвинул смелую гипотезу: в прошлом у Марса был третий спутник, значительно массивнее Фобоса и Деймоса. Его назвали Нерио — в честь древнеримской богини, супруги Марса.

Что с ним сделал

По расчётам, этот спутник вызвал мощные приливы — не в воде, как Луна на Земле, а в раскалённой магме юной планеты. Марс остывал быстрее Земли, и застывающие волны магмы формировали резкие перепады высот. Так появились вулканы, горные хребты и гигантские впадины.

"Весомый" Нерио синхронизировал вращение Марса и, скорее всего, сделал его форму асимметричной — вытянутой по трём осям.

Результат — рекордные ландшафты: вулкан Олимп, впадина Фарсида площадью 30 млн км², и Земля Сабейская на другой стороне планеты с гигантским щитовым вулканом.

Куда он делся

Нерио исчез. Возможно, был разрушен в результате столкновения, оставив после себя только Фобос, Деймос и разрозненные обломки. Или его унесло гравитацией крупного небесного тела далеко за пределы Солнечной системы.

Эфроимский признаёт: пока это гипотеза, пусть и обоснованная. И, хотя нет прямых следов разрушения — цепочек кратеров, например, — они могли быть стёрты временем и геологическими процессами.

Сегодня астроном обращается к коллегам: как доказать существование исчезнувшего спутника? Ответ может изменить наше понимание истории всей планеты.

Уточнения

Естественный спу́тник - небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.

