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Исчез без следа: как таинственный спутник сформировал Марс

1:55
Наука

Марс мог выглядеть совсем иначе — если бы не загадочный третий спутник, которого давно уже нет. Именно он, как предполагают учёные, мог кардинально повлиять на облик планеты, сделав её такой, какой мы видим её сейчас.

Марс
Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марс

Американский астроном Михаил Эфроимский выдвинул смелую гипотезу: в прошлом у Марса был третий спутник, значительно массивнее Фобоса и Деймоса. Его назвали Нерио — в честь древнеримской богини, супруги Марса.

Что с ним сделал

По расчётам, этот спутник вызвал мощные приливы — не в воде, как Луна на Земле, а в раскалённой магме юной планеты. Марс остывал быстрее Земли, и застывающие волны магмы формировали резкие перепады высот. Так появились вулканы, горные хребты и гигантские впадины.

"Весомый" Нерио синхронизировал вращение Марса и, скорее всего, сделал его форму асимметричной — вытянутой по трём осям.
Результат — рекордные ландшафты: вулкан Олимп, впадина Фарсида площадью 30 млн км², и Земля Сабейская на другой стороне планеты с гигантским щитовым вулканом.

Куда он делся

Нерио исчез. Возможно, был разрушен в результате столкновения, оставив после себя только Фобос, Деймос и разрозненные обломки. Или его унесло гравитацией крупного небесного тела далеко за пределы Солнечной системы.

Эфроимский признаёт: пока это гипотеза, пусть и обоснованная. И, хотя нет прямых следов разрушения — цепочек кратеров, например, — они могли быть стёрты временем и геологическими процессами.

Сегодня астроном обращается к коллегам: как доказать существование исчезнувшего спутника? Ответ может изменить наше понимание истории всей планеты.

Уточнения

Естественный спу́тник - небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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