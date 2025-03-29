Самая маленькая чёрная дыра Вселенной оказалась ближе, чем думали

Самая крошечная чёрная дыра: как астрономов ввел в заблуждение красный гигант. Она выглядела как типичная красная звезда, неспешно вращающаяся по орбите — почти как в танце. Но в ней было нечто странное: света не было. Именно это отсутствие "сияния" и насторожило ученых.
Оказалось, это вовсе не звезда. Астрономы обнаружили крошечную чёрную дыру на расстоянии около 5825 световых лет от Земли. Сначала она казалась массивным красным гигантом, но поведение и масса небесного тела не совпадали с теорией. Исследования под руководством Сун Вана из Китайской академии наук показали, что скрытый объект весит всего в 3,6 раза больше Солнца.
Находка получила имя G3425. И это действительно исключительный случай — черная дыра столь малого размера встречается крайне редко.
Существуют так называемые "чёрные дыры массового зазора" — они слишком легкие для обнаружения с помощью рентгеновского излучения. До сих пор о таких почти ничего не было известно. А G3425, по расчетам ученых, весит около 2,7 солнечных масс — и это один из самых легких известных экземпляров.
Чёрные дыры формируются из остатков звезд. Белые карлики — это итог "смерти" звезд весом до восьми Солнц, и они не могут быть тяжелее 1,4 солнечных масс. Нейтронные звёзды — следующая стадия, их предел — примерно 2,3 массы Солнца. Всё, что тяжелее — превращается в чёрную дыру.
Орбита G3425 — почти идеально круглая, чего крайне редко можно увидеть у подобных объектов. Обычно чёрные дыры в двойных системах имеют вытянутые эллиптические орбиты. Круглая орбита намекает на то, что система стабильна уже очень давно, и в ней не было катастрофических событий.
Это открытие может перевернуть представление о формировании чёрных дыр. Чтобы подтвердить гипотезы, учёным предстоит найти еще больше таких же "невидимок" и сопоставить статистику. Вопросов пока больше, чем ответов — но G3425 уже показала, что во Вселенной есть еще масса неизученного.
Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.
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