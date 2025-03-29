Самая маленькая чёрная дыра Вселенной оказалась ближе, чем думали

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Самая крошечная чёрная дыра: как астрономов ввел в заблуждение красный гигант. Она выглядела как типичная красная звезда, неспешно вращающаяся по орбите — почти как в танце. Но в ней было нечто странное: света не было. Именно это отсутствие "сияния" и насторожило ученых.

Фото: Freepik Черная дыра

Что это было на самом деле

Оказалось, это вовсе не звезда. Астрономы обнаружили крошечную чёрную дыру на расстоянии около 5825 световых лет от Земли. Сначала она казалась массивным красным гигантом, но поведение и масса небесного тела не совпадали с теорией. Исследования под руководством Сун Вана из Китайской академии наук показали, что скрытый объект весит всего в 3,6 раза больше Солнца.

Находка получила имя G3425. И это действительно исключительный случай — черная дыра столь малого размера встречается крайне редко.

Почему это открытие уникально

Существуют так называемые "чёрные дыры массового зазора" — они слишком легкие для обнаружения с помощью рентгеновского излучения. До сих пор о таких почти ничего не было известно. А G3425, по расчетам ученых, весит около 2,7 солнечных масс — и это один из самых легких известных экземпляров.

Чёрные дыры формируются из остатков звезд. Белые карлики — это итог "смерти" звезд весом до восьми Солнц, и они не могут быть тяжелее 1,4 солнечных масс. Нейтронные звёзды — следующая стадия, их предел — примерно 2,3 массы Солнца. Всё, что тяжелее — превращается в чёрную дыру.

Что еще о ней известно

Орбита G3425 — почти идеально круглая, чего крайне редко можно увидеть у подобных объектов. Обычно чёрные дыры в двойных системах имеют вытянутые эллиптические орбиты. Круглая орбита намекает на то, что система стабильна уже очень давно, и в ней не было катастрофических событий.

Что это значит для науки

Это открытие может перевернуть представление о формировании чёрных дыр. Чтобы подтвердить гипотезы, учёным предстоит найти еще больше таких же "невидимок" и сопоставить статистику. Вопросов пока больше, чем ответов — но G3425 уже показала, что во Вселенной есть еще масса неизученного.

Уточнения

Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

