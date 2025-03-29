Тысячи лет пирамиды Гизы считались символом могущества и тайны. Их называют первым чудом света, к ним ежегодно тянутся миллионы туристов со всего мира. Но что, если встреча с этой легендой оставляет горький осадок?
Путь к пирамидам ведёт по дороге шария аль-Харам — "улице пирамид". Город тянется вплотную к древнему плато: пыльное шоссе, бетонные многоэтажки, шум — всё это диссонирует с ожиданиями. Природный пейзаж, который ещё сто лет назад создавал нужную атмосферу, исчез. Вместо пустыни — высокие заборы, КПП и толпы туристов.
Величественная пирамида царя Хуфу (более известного как Хеопс), выросшая перед глазами, всё ещё поражает. Но теперь она — не одинокий исполин в песках, а часть урбанистического ландшафта.
После короткой поездки на такси я отправляюсь ко входу, ведущему к Великой пирамиде. На другом конце плато — ещё один вход, у подножия Большого сфинкса. Гиза хранит множество уникальных памятников: гробницы-мастабы, храмы, солнечные ладьи и даже некрополь строителей. Именно его открытие развенчало миф о рабском труде: пирамиды строили квалифицированные рабочие, а не рабы.
Несмотря на то, что я египтолог и был здесь не раз, начинаю осмотр как обычный турист — с главных звезд плато. Вокруг всё те же туристические толпы, зазывалы, продавцы сувениров и погонщики животных.
Верблюдов держат прямо среди гробниц. Они фотогеничны — туристы любят снимки с ними на фоне пирамид. Но этот образ — чистой воды вымысел. Во времена строительства пирамид в Египте верблюдов не было, и на древних рельефах они не изображены вовсе. Зато их отходы — настоящая угроза для уцелевших фрагментов памятников.
На фоне шумного Каира археологическая зона Гизы кажется оазисом древности. С востока на запад она тянется всего на полтора километра, но вмещает главные комплексы фараонов Хуфу, Хафра и Менкаура. Здесь, на скромной территории, концентрирована история, достойная дней исследования.
Раскопки на плато ведутся с начала XX века, а с 1996 года здесь работает российская экспедиция Института востоковедения РАН. Каждый слой песка — новая загадка, каждый найденный артефакт — осколок ушедшей цивилизации.
Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.