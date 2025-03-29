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Под полом Нотр-Дама нашли саркофаг — кто скрывался внутри

2:17
Наука

Во время реставрации собора Парижской Богоматери в 2022 году археологи наткнулись на нечто поразительное — два свинцовых саркофага, скрытые под древним полом. Их обнаружение сразу вызвало интерес: в прошлом таким способом хоронили исключительно людей высокого статуса.

саркофаг
Фото: https://commons.wikimedia.org by Okapi07, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
саркофаг

Первый саркофаг быстро поддался расшифровке. По надписи стало ясно: в нём покоится Антуан де ла Порта — священник, доживший до 83 лет, умерший в 1710 году. А вот второй гроб оказался куда более загадочным.

Внутри находился мужчина, умерший примерно в 30 лет, страдавший хронической болезнью и при жизни — превосходный наездник. Именно из-за формы его костей таза исследователи дали ему прозвище "всадник".

Полтора года спустя у учёных появилась почти уверенность: перед ними останки Жоашена Дю Белле — поэта эпохи Возрождения, скончавшегося в 1560 году. Если гипотеза верна, то его перезахоронили в Нотр-Даме на полтора века раньше, чем священника.

Почему именно он

В архивах остались упоминания, что поэт был талантливым наездником — однажды он верхом добрался из Парижа в Рим.
Он тяжело болел туберкулёзом, что едва не стоило ему жизни.

У "всадника" найден костный туберкулёз, приведший к менингиту. Болезни редкие для того времени, а их сочетание — почти невероятное совпадение. Более того, сам Дю Белле в стихах описывал свои страдания.

Что касается места погребения, то семья поэта была тесно связана с Ватиканом. Хотя по документам Дю Белле хоронили в боковой капелле, исследователи считают, что в 1569 году — после выхода полного собрания его сочинений — останки могли перенести в более почётное место.

Но не все согласны с этой версией. Изотопный анализ зубов показал, что человек провёл детство в районе Парижа или Лиона. Однако и тут всё складывается: юного Жоашена воспитывал его дядя — епископ Парижа Жан Дю Белле, и поэт действительно провёл юность в столице.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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