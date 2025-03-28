Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От сторожа до нюхача: чем зарабатывают на корм самые полезные псы
Новая эра отдыха: как модульные отели готовы изменить туристическую инфраструктуру России?
Метод "блокировка почвы" помогает садоводам сократить использование пластика и торфа
Полная Луна мешает спать? Исследование показало, что с телом происходит ночью
Стиральная машина обманывает со временем стирки: вот почему это происходит
Забудьте о сложностях: этот лимонный пудинг тает во рту, а готовится в одной миске
Восемь суперкаров исчезли за ночь, но это не сюжет фильма, а реальность завода Chevrolet
Гелевые маски для лица: пять причин, почему стоит их попробовать и три — почему нет
Валюта, акции, облигации: на чём зарабатывают россияне

Космический парадокс: почему спиральные галактики оказались опаснее, чем думали учёные

2:45
Наука

Международная команда астрономов, возглавляемая университетом CHRIST в Бангалоре, обнаружила огромную спиральную галактику, расположенную почти в миллиард световых лет от Земли, которая содержит сверхмассивную черную дыру с массой в миллиарды раз больше, чем у Солнца.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Космос

Эта черная дыра питает колоссальные радиоструи диаметром шесть миллионов световых лет.

Это открытие опровергает традиционные представления об эволюции галактик, так как мощные струи обычно наблюдаются в эллиптических галактиках, а не в спиральных. Это также означает, что Млечный Путь может в будущем создавать подобные энергетические всплески. Такие космические гамма- и рентгеновские лучи могут вызвать хаос в нашей Солнечной системе из-за повышенной радиации, что потенциально приведет к массовому вымиранию на Земле.

Профессор Джойдип Багчи из университета CHRIST подчеркивает, что это открытие заставляет нас пересмотреть, как развиваются галактики и как сверхмассивные черные дыры формируют их окружение. Если одна спиральная галактика может не только выжить, но и процветать в таких экстремальных условиях, что это значит для будущего Млечного Пути?

В новом исследовании, опубликованном в "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society", исследователи раскрывают структуру и эволюцию спиральной галактики 2MASX J23453268-0449256, которая в три раза больше Млечного Пути. С помощью космического телескопа "Хаббл" ученые обнаружили огромную черную дыру в ее центре и радиоструи, которые являются одними из самых крупных, известных для спиральной галактики.

Несмотря на бурную активность этих струй, галактика 2MASX J23453268-0449256 сохраняет спокойствие, с хорошо выраженными спиральными рукавами и неизменным звездным кольцом. Однако она окружена огромным гало горячего газа, излучающего рентгеновские лучи, что дает возможность понять ее историю.

Наш Млечный Путь содержит черную дыру с массой 4 миллиона солнечных масс — звезду Сагитарий A*. В настоящее время она находится в тихом состоянии, но это может измениться, если в нее попадет газовое облако, звезда или даже маленькая галактика-карлик, что может вызвать значительную активность струй, пишет actualno.

Уточнения

Гала́ктика — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не просто привычка: зачем собака ложится спать рядом с вами
Домашние животные
Не просто привычка: зачем собака ложится спать рядом с вами Аудио 
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Домашние животные
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают Аудио 
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Еда и рецепты
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ? Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Последние материалы
Новая эра отдыха: как модульные отели готовы изменить туристическую инфраструктуру России?
Метод "блокировка почвы" помогает садоводам сократить использование пластика и торфа
Полная Луна мешает спать? Исследование показало, что с телом происходит ночью
Стиральная машина обманывает со временем стирки: вот почему это происходит
Забудьте о сложностях: этот лимонный пудинг тает во рту, а готовится в одной миске
Восемь суперкаров исчезли за ночь, но это не сюжет фильма, а реальность завода Chevrolet
Гелевые маски для лица: пять причин, почему стоит их попробовать и три — почему нет
Валюта, акции, облигации: на чём зарабатывают россияне
Сэмюэл Л. Джексон: Я много раз умирал, но все помнят именно эту смерть
Космический парадокс: почему спиральные галактики оказались опаснее, чем думали учёные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.