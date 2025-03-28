Космический парадокс: почему спиральные галактики оказались опаснее, чем думали учёные

2:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда астрономов, возглавляемая университетом CHRIST в Бангалоре, обнаружила огромную спиральную галактику, расположенную почти в миллиард световых лет от Земли, которая содержит сверхмассивную черную дыру с массой в миллиарды раз больше, чем у Солнца.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Космос

Эта черная дыра питает колоссальные радиоструи диаметром шесть миллионов световых лет.

Это открытие опровергает традиционные представления об эволюции галактик, так как мощные струи обычно наблюдаются в эллиптических галактиках, а не в спиральных. Это также означает, что Млечный Путь может в будущем создавать подобные энергетические всплески. Такие космические гамма- и рентгеновские лучи могут вызвать хаос в нашей Солнечной системе из-за повышенной радиации, что потенциально приведет к массовому вымиранию на Земле.

Профессор Джойдип Багчи из университета CHRIST подчеркивает, что это открытие заставляет нас пересмотреть, как развиваются галактики и как сверхмассивные черные дыры формируют их окружение. Если одна спиральная галактика может не только выжить, но и процветать в таких экстремальных условиях, что это значит для будущего Млечного Пути?

В новом исследовании, опубликованном в "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society", исследователи раскрывают структуру и эволюцию спиральной галактики 2MASX J23453268-0449256, которая в три раза больше Млечного Пути. С помощью космического телескопа "Хаббл" ученые обнаружили огромную черную дыру в ее центре и радиоструи, которые являются одними из самых крупных, известных для спиральной галактики.

Несмотря на бурную активность этих струй, галактика 2MASX J23453268-0449256 сохраняет спокойствие, с хорошо выраженными спиральными рукавами и неизменным звездным кольцом. Однако она окружена огромным гало горячего газа, излучающего рентгеновские лучи, что дает возможность понять ее историю.

Наш Млечный Путь содержит черную дыру с массой 4 миллиона солнечных масс — звезду Сагитарий A*. В настоящее время она находится в тихом состоянии, но это может измениться, если в нее попадет газовое облако, звезда или даже маленькая галактика-карлик, что может вызвать значительную активность струй, пишет actualno.

Уточнения

Гала́ктика — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.



