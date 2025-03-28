Перспективная молекула против устойчивых бактерий: почему учёные назвали её прорывом десятилетия

2:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда ученых под руководством профессора Джерри Райта обнаружила новую перспективную молекулу, способную бороться даже с самыми устойчивыми бактериями.

Фото: https://commons.wikimedia.org by cuboulder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ученый

Эта молекула, получившая название лариоцидин, представляет собой принципиально новый класс антибиотиков. Результаты исследования были опубликованы 26 марта 2025 года в журнале Nature.

Это открытие крайне важно, поскольку устойчивость микроорганизмов к существующим препаратам (антибиотикорезистентность или AMR) продолжает нарастать, создавая глобальную угрозу здоровью населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, AMR занимает одно из ведущих мест среди актуальных проблем здравоохранения.

"Наши прежние антибиотики теряют эффективность, тогда как бактерии всё быстрее развивают к ним устойчивость. Каждый год около 4,5 миллионов человек умирают от инфекций, устойчивых к антибиотикам, и это число растет", — поясняет Джерри Райт, профессор биохимии и биомедицинских наук Университета Макмастера и исследователь Института инфекционных заболеваний имени Майкла Дж. ДеГрута.

Лариоцидин представляет собой пептид лассо, обладающий уникальным механизмом действия. Он участвует в процессе синтеза белка в бактериях, нарушает их жизнедеятельность принципиально иным способом, чем современные антибиотики. Это делает его особенно ценным в борьбе с устойчивыми к лечению инфекциями.

Исследователи обнаружили бактерию вида Paenibacillus, вырабатывающую лариоцидин, в образце почвы, взятом в Гамильтоне, Канада. Чтобы выявить это вещество, ученые выращивали бактерии в лабораторных условиях почти год, давая шанс проявиться даже медленно растущим видам. Paenibacillus показала выдающуюся активность против других бактерий.

"Когда мы разобрались, как именно лариоцидин уничтожает бактерии, это стало настоящим прорывом", — делится Манодж Джангра, научный сотрудник лаборатории.

Новизна лариоцидина заключается не только в его механизме действия, но и в ряде других полезных характеристик: он безопасен для человеческих клеток, не восприимчив к известным механизмам устойчивости, а также демонстрирует эффективность на животных моделях инфекций.

На данном этапе команда сосредоточена на оптимизации молекулы и масштабировании её производства для будущих клинических испытаний, передает phys. org.

"Поскольку лариоцидин создается бактериями, а их интересы далеко не совпадают с нашими, потребуется ещё много времени и ресурсов, чтобы вывести этот антибиотик на рынок", — отмечает Райт.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

