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Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова

2:22
Наука

Вопрос о секретах долгой жизни волнует человечество уже веками. Почему одни люди живут дольше других? Можно ли продлить свою жизнь, следуя определенным правилам?

Пожилые муж и жена за обеденным столом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилые муж и жена за обеденным столом

Наука добилась значительных успехов, но не дает однозначных ответов. Одни исследования подчеркивают роль генетики, другие акцентируют внимание на важности образа жизни.

Такие регионы, как Окинава (Япония), Сардиния (Италия), Икария (Греция), Никоя (Коста-Рика) и Лома Линда (США), известны своей высокой концентрацией долгожителей. Многие пытаются перенять их образ жизни, считая его ключом к долголетию. Однако, по словам профессора Пука, одной диеты недостаточно. Долголетие — это результат взаимодействия генетики, окружающей среды и образа жизни. Люди из "голубых зон" имеют уникальные генетические особенности, которые защищают их от ряда заболеваний.

Исследования на животных показали, что ограничение калорий может увеличить продолжительность жизни, но роль генетики все равно остается ключевой. Более того, длительное ограничение калорий может повысить восприимчивость к инфекциям, что делает этот подход неоднозначным.

Когда речь идет о продлении жизни и сохранении здоровья, важную роль играют правильные привычки, такие как здоровое питание, физическая активность, качественный сон и управление стрессом. Однако, если мы говорим об экстремальном долголетии, генетика выходит на первый план. Исследования показывают, что у долгожителей часто есть уникальные генетические вариации, защищающие их от старения и связанных с ним болезней.

Существуют ли "гены долголетия"? Да, некоторые исследования выявили гены, связанные с долгожительством. Например, был обнаружен вариант гена BPIFB4 (LAV), названный "белком долголетия". Он оказывает защитное действие против заболеваний, связанных с возрастом, таких как сердечный приступ и атеросклероз. Однако изучение ДНК долгожителей остается сложной задачей, так как гены не работают в изоляции — они взаимодействуют с множеством факторов окружающей среды, передает vanityfair. 

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος — род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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