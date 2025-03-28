Турбулентность в центре Млечного Пути: обнаружены гигантские газовые вихри

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Астрономы сделали удивительное открытие в центре нашей галактики. В области, известной как центральная молекулярная зона (CMZ), обнаружены тонкие вытянутые структуры, напоминающие космические торнадо.

Фото: Openverse by Kiwi Tom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Звезды

Эти образования, названные "торнадокнак", представляют собой потоки нагретого газа, которые могут эффективно распространять вещества в окружающее пространство.

Как удалось рассмотреть эту аномалию?

Исследователи из Чили, используя радиотелескоп ALMA в пустыне Атакама, получили самые детализированные изображения этой турбулентной зоны.

Четкость данных превосходит прежние снимки в 100 раз, что позволило различить невидимые ранее детали. Впервые астрономы смогли отследить структуру и динамику этих вихревых потоков.

Что движет этими вихрями?

Команда ученых сосредоточилась на изучении молекул оксида кремния, который указывает на наличие ударных волн.

Анализ показал, что эти космические вихри отличаются по скорости и направлению движения от окружающих газовых облаков.

"Уже известная структура по сравнению с теми, что были окружены, я действительно удивлен, что они были для нас", — комментирует ведущий автор исследования Кай Ян, из Шанхайского университета Цзяо Тун.

Космическая химия: органика в центре галактики?

Наблюдения показали, что в этих вихрях могут присутствовать сложные органические молекулы: метанол, метилцианид и цианоацетилен.

Эти соединения играют важную роль в химической эволюции галактики и могут влиять на молекулярное распределение внутри и за пределами CMZ.

Что дальше?

Ученые пдтверждают важность дальнейших наблюдений с использованием телескопа APPLE:

"ЯБЛОКИ имеют чрезвычайно высокое угловое разрешение, и чувствительность необходима для определения тонкой оболочки, полученной в результате молекулярных выбросов, и подтверждения того, что нет никакой связи между этими структурами и выбросами пыли между ними", — подчеркивает астрофизик, Ичэнь Чжан из Шанхайского университета Цзяо Тун.

Будущие исследования помогут понять, насколько распространены такие вихри и какую роль они играют в молекулярном цикле галактики.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Радиус Млечного Пути считается равным радиусу его звёздного диска и составляет 16 килопарсек.

