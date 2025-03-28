Астрономы сделали удивительное открытие в центре нашей галактики. В области, известной как центральная молекулярная зона (CMZ), обнаружены тонкие вытянутые структуры, напоминающие космические торнадо.
Эти образования, названные "торнадокнак", представляют собой потоки нагретого газа, которые могут эффективно распространять вещества в окружающее пространство.
Исследователи из Чили, используя радиотелескоп ALMA в пустыне Атакама, получили самые детализированные изображения этой турбулентной зоны.
Четкость данных превосходит прежние снимки в 100 раз, что позволило различить невидимые ранее детали. Впервые астрономы смогли отследить структуру и динамику этих вихревых потоков.
Команда ученых сосредоточилась на изучении молекул оксида кремния, который указывает на наличие ударных волн.
Анализ показал, что эти космические вихри отличаются по скорости и направлению движения от окружающих газовых облаков.
"Уже известная структура по сравнению с теми, что были окружены, я действительно удивлен, что они были для нас", — комментирует ведущий автор исследования Кай Ян, из Шанхайского университета Цзяо Тун.
Наблюдения показали, что в этих вихрях могут присутствовать сложные органические молекулы: метанол, метилцианид и цианоацетилен.
Эти соединения играют важную роль в химической эволюции галактики и могут влиять на молекулярное распределение внутри и за пределами CMZ.
Ученые пдтверждают важность дальнейших наблюдений с использованием телескопа APPLE:
"ЯБЛОКИ имеют чрезвычайно высокое угловое разрешение, и чувствительность необходима для определения тонкой оболочки, полученной в результате молекулярных выбросов, и подтверждения того, что нет никакой связи между этими структурами и выбросами пыли между ними", — подчеркивает астрофизик, Ичэнь Чжан из Шанхайского университета Цзяо Тун.
Будущие исследования помогут понять, насколько распространены такие вихри и какую роль они играют в молекулярном цикле галактики.
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