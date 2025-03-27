Токсичные вибрации: что стоит за чувством опустошенности, и как защититься от эмоционального заражения

Нейробиолог Венди Сузуки, профессор Нью-Йоркского университета, заявила, что недостаток энергии может быть связан с феноменом эмоционального заражения. Что это такое, расскажем в этом материале.
Это бессознательное поглощение негативных эмоций людей вокруг. Такое явление ведёт к чувству опустошённости.
По словам Сузуки, механизм эмоционального заражения обусловлен работой зеркальных нейронов, которые заставляют нас отражать эмоции других людей. Чтобы избежать такого негативного влияния, ученый советует метод "наблюдать, а не впитывать": осознанно отделять собственные эмоции от внешних воздействий.
Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.
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