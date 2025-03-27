Россия отправит экспедицию на Венеру: она будет искать жизнь в проклятом месте

0:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Россия собирается отправить экспедицию на Венеру.

Фото: flickr.com by NASA/SDO, AIA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венера

В 2020 году в облаках этой планеты нашли газ фосфин — один из биомаркеров жизни. Его на Земле выделяют некоторые бактерии. Астробиологи стали думать, что в столь экстремальных условиях есть жизнь.

В ближайшие 10 лет на Венеру отправят целых семь экспедиций. В том числе и наша "Венера-Д”, которая доставит на планету спускаемый аппарат, оснащенный комплексом из пяти цифровых камер.

Ученые утверждают, что, если на Венере, что-то двигается, они это обязательно заметят, пишет KP. RU.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.

