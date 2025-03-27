Россия отправит экспедицию на Венеру: она будет искать жизнь в проклятом месте

Россия собирается отправить экспедицию на Венеру.
В 2020 году в облаках этой планеты нашли газ фосфин — один из биомаркеров жизни. Его на Земле выделяют некоторые бактерии. Астробиологи стали думать, что в столь экстремальных условиях есть жизнь.
В ближайшие 10 лет на Венеру отправят целых семь экспедиций. В том числе и наша "Венера-Д”, которая доставит на планету спускаемый аппарат, оснащенный комплексом из пяти цифровых камер.
Ученые утверждают, что, если на Венере, что-то двигается, они это обязательно заметят, пишет KP. RU.
Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.
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