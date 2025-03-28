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Один эксперимент, который поставил логику под сомнение навсегда

1:53
Наука

Можно ли быть живым и мёртвым одновременно? Теоретически — да. Или нет. Один из самых знаменитых парадоксов квантовой механики, кот Шредингера, до сих пор заставляет задуматься не только физиков, но и всех, кто хоть раз сталкивался с неопределённостью.

Черный котенок
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черный котенок

История, начавшаяся с коробки

В 1935 году австрийский физик Эрвин Шредингер придумал мысленный эксперимент, чтобы показать странности микромира. Представьте: в герметичную коробку помещают кошку, ампулу с ядом, радиоактивное вещество и счётчик Гейгера. Если вещество распадается — счётчик срабатывает, разбивается ампула, и кошка погибает. Если не распадается — она остаётся жива.

Но пока коробка закрыта и никто не наблюдает, кошка считается одновременно живой и мёртвой. Это и есть суперпозиция — фундаментальный принцип квантовой механики.

Квантовое состояние существует до тех пор, пока не произойдёт акт наблюдения.

Что на самом деле хотел сказать Шредингер

Эксперимент не был попыткой доказать, что кошка действительно и жива, и мертва. Напротив — он подчёркивал абсурдность применения квантовых законов микромира к макрообъектам вроде животных. Это был способ показать, как наблюдение влияет на реальность.

От лабораторий до жизни

Парадокс "кота Шредингера" давно вышел за пределы физики. Теперь это популярное выражение используют в самых разных ситуациях, когда:

  • исход неизвестен до момента действия;

  • два состояния кажутся возможными одновременно;

  • решение зависит от "наблюдателя".

От стартапов до личных отношений — "кот Шредингера" стал символом неопределённости, в которой мы живём.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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