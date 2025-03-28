Тишина под водой обернулась тревогой: что творится с главным озером Венгрии

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Грунтовые воды Венгрии стремительно уходят в минус. Национальное управление водных ресурсов предупреждает: страна входит в опасную фазу засухи, особенно в районе озера Балатон. Главная причина — дефицит осадков в зимний период.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Hansueli Krapf, This file was uploaded with Commonist., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ засуха

Что не так с водой

На конференции ко Всемирному дню водных ресурсов прозвучал тревожный доклад. По словам Тахи Агнес, технического докладчика Совета по развитию Балатона, ожидаемого увеличения зимних осадков не произошло.

"Фактически, по всей стране мы видим, как зимой не знают, кто отвечает за количество грунтовых вод, как истощаются они естественным или искусственным путем. Очень печальная картина состояния грунтовых вод. Это основная первопричина ожидаемой в Венгрии сильной засухи", — подчеркнула Тахи Агнес.

Проблемы накапливаются

Эксперты выделили четыре ключевые угрозы:

изменение климата,

утрата биоразнообразия,

ограниченность природных и человеческих ресурсов,

загрязнение воды.

Часть климатических прогнозов уже сбылась: температура воды в Балатоне растёт, а испарение усиливается. Однако отсутствие снега и дождей зимой добавило новых проблем — восстановление водоносных горизонтов не происходит.

Гибкие решения и жёсткие реалии

Озеро Балатон подвержено естественным 9-11-летним колебаниям уровня воды. Начавшаяся в 2022 году засушливая фаза, по прогнозам, будет продолжительной. Власти и специалисты разрабатывают проекты водоудержания и альтернативного водоснабжения.

Эксперты подчёркивают: повышенный нормативный уровень воды в озере оправдан, поскольку ущерб от дефицита влаги куда опаснее потенциальных рисков.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: "Страна венгров, венгерская страна" — magyar (мо́дёр) "венгерская" и ország (о́рсаг) "страна") — государство в Центральной Европе.

