Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один клик — и платье не сползает: TikTok придумал модный клей, но дерматологи не в восторге
Трицепсы скажут спасибо: эти 3 упражнения избавят от желе на руках
Он милый только с виду: опасные сигналы, которые подаёт ваш кот
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Инженерный шедевр неолита, который удивляет даже сегодня
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Диабет наступает незаметно: как вовремя обнаружить опасную болезнь
Скрытая угроза ремонта: какие покрытия опасны даже после высыхания
Никогда не ошибётесь: как хранить морковь, чтобы она оставалась свежей месяцами

Тишина под водой обернулась тревогой: что творится с главным озером Венгрии

1:54
Наука

Грунтовые воды Венгрии стремительно уходят в минус. Национальное управление водных ресурсов предупреждает: страна входит в опасную фазу засухи, особенно в районе озера Балатон. Главная причина — дефицит осадков в зимний период.

засуха
Фото: https://commons.wikimedia.org by Hansueli Krapf, This file was uploaded with Commonist., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
засуха

Что не так с водой

На конференции ко Всемирному дню водных ресурсов прозвучал тревожный доклад. По словам Тахи Агнес, технического докладчика Совета по развитию Балатона, ожидаемого увеличения зимних осадков не произошло.

"Фактически, по всей стране мы видим, как зимой не знают, кто отвечает за количество грунтовых вод, как истощаются они естественным или искусственным путем. Очень печальная картина состояния грунтовых вод. Это основная первопричина ожидаемой в Венгрии сильной засухи", — подчеркнула Тахи Агнес.

Проблемы накапливаются

Эксперты выделили четыре ключевые угрозы:

  • изменение климата,

  • утрата биоразнообразия,

  • ограниченность природных и человеческих ресурсов,

  • загрязнение воды.

Часть климатических прогнозов уже сбылась: температура воды в Балатоне растёт, а испарение усиливается. Однако отсутствие снега и дождей зимой добавило новых проблем — восстановление водоносных горизонтов не происходит.

Гибкие решения и жёсткие реалии

Озеро Балатон подвержено естественным 9-11-летним колебаниям уровня воды. Начавшаяся в 2022 году засушливая фаза, по прогнозам, будет продолжительной. Власти и специалисты разрабатывают проекты водоудержания и альтернативного водоснабжения.

Эксперты подчёркивают: повышенный нормативный уровень воды в озере оправдан, поскольку ущерб от дефицита влаги куда опаснее потенциальных рисков.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: "Страна венгров, венгерская страна" — magyar (мо́дёр) "венгерская" и ország (о́рсаг) "страна") — государство в Центральной Европе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Шоу-бизнес
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери Аудио 
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Наука и техника
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Сводка с фронта: Путин заявил, что армия РФ добьёт войска Украины, уничтожены два Су-24 ВВСУ Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Последние материалы
Курс рубля не поможет: от чего реально зависят цены на авто
Сводка с фронта: Путин заявил, что армия РФ добьёт войска Украины, уничтожены два Су-24 ВВСУ
Сколько стоит быть женой: Погребняк назвала круглую сумму, которую мужья должны платить жёнам
Не все умные часы одинаково полезны: шокирующие расхождения в показателях
Это открытие может изменить агрономию — белок PORCUPINE спасает растения от стресса
На небе вспыхнет то, что видно раз в поколение, и вы запомните эту ночь на всю жизнь
Как быстро очистить ванную комнату с помощью этого недорогого и экологичного средства? Откроем секреты
Тысячелистник: почему его называют "женским доктором", но рекомендуют и мужчинам
Змеи на даче? Секреты отпугивания, которые удивят вас своей простотой
В США туалетная бумага станет роскошью? Кризис в производстве не за горами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.