На небе вспыхнет то, что видно раз в поколение, и вы запомните эту ночь на всю жизнь

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Такое событие выпадает человеку, возможно, лишь однажды — и оно стоит того, чтобы не спать ночью и смотреть в небо. Астрономы давно предсказывали его, но не могли назвать точную дату. Теперь всё указывает на то, что момент настал.

Фото: http://www.eso.org/public/images/eso1301a/ by ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser (ESO)/Nick Risinger (skysurvey.org), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рождение звезды

Где и когда это произойдёт

Речь идёт о редчайшем всплеске в системе T Coronae Borealis, расположенной в созвездии Северной Короны, примерно в 2500 световых годах от Земли. Вспышка этой системы превращает её в "новую звезду", которую можно будет увидеть даже невооружённым глазом.

По предварительным оценкам, самая вероятная дата — 27 марта 2025 года. Если это окно будет упущено, следующее — 10 ноября 2025-го, а затем — 25 июня 2026 года. Однако учёные не исключают, что придётся ждать до 2027 года.

Это событие может длиться около недели, после чего звезда снова исчезнет из виду. Так что момент надо ловить.

Что за система скрывается в небе

T Coronae Borealis — это двойная звезда. Один компонент — красный гигант, другой — белый карлик. Белый карлик втягивает вещество с поверхности гиганта, образуя аккреционный диск — нечто вроде миниатюрной чёрной дыры.

Когда накопленного вещества становится достаточно, запускается термоядерная реакция. Система буквально вспыхивает и на короткое время становится в сотни раз ярче.

Почему это так важно

Подобные события уже происходили, но были заметны только в телескоп. В этот раз вспышка, по мнению специалистов, может быть видна даже невооружённым глазом.

Чтобы её найти на небе, нужно смотреть в сторону между Арктуром и Вегой — именно там ожидается появление новой звезды. Она пробудет в небе около недели, и следующего такого шанса может больше не быть.

Уточнения

Небо — пространство над поверхностью Земли или любого другого астрономического объекта.

