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Смерть началась с искры: батискаф утянул людей в безмолвную темноту

2:04
Наука

На первый взгляд — обычная экскурсия по подводному миру Хургады. Но для пятерых российских туристов поездка на батискафе "Синдбад" обернулась трагедией. Судно затонуло, а причиной катастрофы, как предполагают эксперты, могло стать короткое замыкание.

Морское дно
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Морское дно

Всё могло начаться с искры

По словам океанолога и члена Русского географического общества Анатолия Таврического, батискафы, подобные "Синдбаду", не погружаются глубже 30 метров. У пилота — панорамный обзор и заранее проложенный маршрут. Ошибиться в таких условиях практически невозможно.

"Они ходят обычно на глубине не больше 30 метров, я думаю. Пилот сидит впереди, у него круговой обзор — ошибиться он не мог. Они опытные и у них маршрут заранее проложен", — пояснил океанолог.

Однако даже опыт не спасает от внезапной технической неисправности. Основной версией трагедии Таврический называет пожар, вызванный коротким замыканием.

"Самое страшное, что может произойти там — возникновение пожара. Короткое замыкание могло произойти и какой-то предохранитель вырубился. Тогда могла возникнуть потеря управления. Это значит, что пилот уже не может держать штурвал и из-за этого вполне может столкнуться с кораллом", — добавил он.

Судно врезалось в риф

27 марта батискаф с 45 туристами на борту столкнулся с коралловым рифом у побережья Хургады. Удар оказался критическим — произошла разгерметизация, после чего судно начало тонуть. Российское Генконсульство подтвердило гибель пятерых человек.

Последствия пока неизвестны

Точные причины происшествия предстоит выяснить в ходе расследования, но уже ясно: даже тщательно организованная экскурсия на проверенном маршруте может обернуться смертельной ловушкой, если техника подводит в самый неподходящий момент, сообщают aif.ru.

Уточнения

Батиска́ф (Bathyscaphe) (от греч. βαθύς — глубокий и σκάφος — судно) — самоходный подводный аппарат для океанографических и других исследований на больших глубинах.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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