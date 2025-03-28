Катастрофа неизбежна? Океаны поднялись выше ожидаемого

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Последние спутниковые данные NASA преподнесли неприятный сюрприз: уровень мирового океана в прошлом году поднялся на 5,9 мм вместо ожидаемых 4,3 мм. Это на 37% больше прогнозируемого роста, что вызывает тревогу среди учёных и экологов.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ течение

Океаны поднимаются быстрее

"Рост, который мы наблюдали в 2024 году, оказался выше, чем ожидалось. Каждый год немного отличается, но ясно одно: уровень океанов продолжает расти, и этот процесс ускоряется", — заявил эксперт NASA по вопросам уровня моря Джош Уиллис.

По словам руководителя программы физической океанографии NASA Надии Виноградовой-Шиффер, потепление 2024 года повлияло и на океаны, которые достигли самых высоких уровней за последние три десятилетия.

Исчезающие территории

С 1993 года уровень моря вырос на 10 см, а темпы его подъёма с тех пор более чем удвоились. Это создаёт серьёзную угрозу для прибрежных и островных государств, особенно расположенных в Тихом океане.

Под угрозой исчезновения находятся Фиджи, Тувалу, Кирибати, Маршалловы Острова, Соломоновы Острова и другие.

Эти территории уже страдают от разрушительных штормов и наводнений, а повышение уровня моря лишь усугубляет ситуацию. В ближайшие годы экзистенциальная угроза для этих стран станет ещё более острой.

Что ускоряет подъём воды?

Ранее главной причиной роста уровня моря считалось таяние ледников. Однако сейчас учёные выделяют ещё один важный фактор — тепловое расширение воды.

Повышение температуры приводит к тому, что морская вода увеличивается в объёме, что может объяснять ускоренный рост уровня океанов.

Что это значит для мира?

Продолжающийся подъём воды грозит не только островным государствам, но и прибрежным мегаполисам. В будущем возможны массовые переселения, разрушение инфраструктуры и масштабные экономические последствия.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).



Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA) — независимое агентство федерального правительства США. Осуществляет научные исследования воздушного и космического пространств.

