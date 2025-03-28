Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 советских автомобилей, которые Запад хотел скопировать
Уезжаете в отпуск? 7 шагов к защите вашего дома от непрошенных гостей
Самый сильный человек Донбасса раскрыл секрет богатырской мощи
Удар по импортёрам и экспортёрам! Как планы США по штрафам на грузовые суда изменят цепочку поставок в мире
Металл в консервах, о котором вы не думаете: какой риск скрывается после вскрытия банки
Актёр Джордж Клуни ушёл на Бродвей: я не пытаюсь соревноваться с 25-летними
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Не спешите покупать очки: эти советы помогут выбрать идеальную пару
Топ-3 фруктовых дерева для посадки в апреле: идеальны для горшков и небольших пространств

Катастрофа неизбежна? Океаны поднялись выше ожидаемого

2:17
Наука

Последние спутниковые данные NASA преподнесли неприятный сюрприз: уровень мирового океана в прошлом году поднялся на 5,9 мм вместо ожидаемых 4,3 мм. Это на 37% больше прогнозируемого роста, что вызывает тревогу среди учёных и экологов.

течение
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
течение

Океаны поднимаются быстрее

"Рост, который мы наблюдали в 2024 году, оказался выше, чем ожидалось. Каждый год немного отличается, но ясно одно: уровень океанов продолжает расти, и этот процесс ускоряется", — заявил эксперт NASA по вопросам уровня моря Джош Уиллис.

По словам руководителя программы физической океанографии NASA Надии Виноградовой-Шиффер, потепление 2024 года повлияло и на океаны, которые достигли самых высоких уровней за последние три десятилетия.

Исчезающие территории

С 1993 года уровень моря вырос на 10 см, а темпы его подъёма с тех пор более чем удвоились. Это создаёт серьёзную угрозу для прибрежных и островных государств, особенно расположенных в Тихом океане.

Под угрозой исчезновения находятся Фиджи, Тувалу, Кирибати, Маршалловы Острова, Соломоновы Острова и другие.

Эти территории уже страдают от разрушительных штормов и наводнений, а повышение уровня моря лишь усугубляет ситуацию. В ближайшие годы экзистенциальная угроза для этих стран станет ещё более острой.

Что ускоряет подъём воды?

Ранее главной причиной роста уровня моря считалось таяние ледников. Однако сейчас учёные выделяют ещё один важный фактор — тепловое расширение воды.

Повышение температуры приводит к тому, что морская вода увеличивается в объёме, что может объяснять ускоренный рост уровня океанов.

Что это значит для мира?

Продолжающийся подъём воды грозит не только островным государствам, но и прибрежным мегаполисам. В будущем возможны массовые переселения, разрушение инфраструктуры и масштабные экономические последствия.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA) — независимое агентство федерального правительства США. Осуществляет научные исследования воздушного и космического пространств.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Морковь без прореживания: обычная туалетная бумага решает проблему
Садоводство, цветоводство
Морковь без прореживания: обычная туалетная бумага решает проблему Аудио 
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Наука и техника
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов Аудио 
Не просто привычка: зачем собака ложится спать рядом с вами
Домашние животные
Не просто привычка: зачем собака ложится спать рядом с вами Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ? Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Последние материалы
Ваша речь и зрение подводят на пару минут? Это может быть мини-инсульт
Меньше форм, больше смысла: как Micra стала главным аргументом Nissan
Секрет Боснии и Герцеговины: как получить максимум впечатлений за минимум денег
Как осадок от рисового вина может сделать вас моложе: секреты удивительного открытия
Вредно ли кипятить воду второй раз? Вот что вы должны знать
Спорт с брекетами: какие риски у таких тренировок, ответил врач
Закулисье Борца: как иностранные акционеры пытались перехитрить закон
Возвращение в джунгли: как фильм Джуманджи завоевал сердца поклонников вновь
Громкие соседи? Вот когда шум переходит грань закона
Лучшие стильные комбинации для вечерних мероприятий, чтобы выглядеть на миллион
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.