Катастрофа неизбежна? Океаны поднялись выше ожидаемого

Последние спутниковые данные NASA преподнесли неприятный сюрприз: уровень мирового океана в прошлом году поднялся на 5,9 мм вместо ожидаемых 4,3 мм. Это на 37% больше прогнозируемого роста, что вызывает тревогу среди учёных и экологов.
"Рост, который мы наблюдали в 2024 году, оказался выше, чем ожидалось. Каждый год немного отличается, но ясно одно: уровень океанов продолжает расти, и этот процесс ускоряется", — заявил эксперт NASA по вопросам уровня моря Джош Уиллис.
По словам руководителя программы физической океанографии NASA Надии Виноградовой-Шиффер, потепление 2024 года повлияло и на океаны, которые достигли самых высоких уровней за последние три десятилетия.
С 1993 года уровень моря вырос на 10 см, а темпы его подъёма с тех пор более чем удвоились. Это создаёт серьёзную угрозу для прибрежных и островных государств, особенно расположенных в Тихом океане.
Под угрозой исчезновения находятся Фиджи, Тувалу, Кирибати, Маршалловы Острова, Соломоновы Острова и другие.
Эти территории уже страдают от разрушительных штормов и наводнений, а повышение уровня моря лишь усугубляет ситуацию. В ближайшие годы экзистенциальная угроза для этих стран станет ещё более острой.
Ранее главной причиной роста уровня моря считалось таяние ледников. Однако сейчас учёные выделяют ещё один важный фактор — тепловое расширение воды.
Повышение температуры приводит к тому, что морская вода увеличивается в объёме, что может объяснять ускоренный рост уровня океанов.
Продолжающийся подъём воды грозит не только островным государствам, но и прибрежным мегаполисам. В будущем возможны массовые переселения, разрушение инфраструктуры и масштабные экономические последствия.
Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA) — независимое агентство федерального правительства США. Осуществляет научные исследования воздушного и космического пространств.
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