Культовый предмет поможет раскрыть таинственный язык минойцев

В Греции археологи сделали по-настоящему захватывающее открытие: в древнем здании, которое, по всей видимости, служило святилищем, найден предмет из слоновой кости с самой длинной надписью на минойском линейном письме А — 119 аккуратно вырезанных символов.
Минойцы создали сразу две системы письма: иероглифическое и линейное письмо А, состоящее из абстрактных знаков. Оно считается старейшим подлинным письмом в Европе, но ни линейное письмо А, ни язык, на котором оно было написано, до сих пор не расшифрованы.
Эта письменность остаётся одной из самых загадочных в истории: до сих пор её не удалось расшифровать, потому что подобных находок крайне мало. Но именно этот артефакт может многое изменить.
Это кольцо из слоновой кости размером около 14 сантиметров с ручкой из слоновой кости длиной около 13 сантиметров. По форме предмет напоминает ручное зеркало бронзового века – только без зеркала, возможно, его использовали в ритуалах. Артефакт отличается высоким качеством исполнения — символы вырезаны в каллиграфическом стиле.
Интересно и то, что надпись включает не только знаки, но и изображения — сосудов, животных, возможно даже ритуальных предметов. Это может быть намёком на рецепты жертвоприношений или другие религиозные действия. А сравнение с более поздним линейным письмом Б может приблизить учёных к долгожданной разгадке.
Как сообщается в научном издании Ariadne Supplement 5, анализ только начинается, но уже понятно: эта находка — важнейший шаг к пониманию таинственного языка минойской цивилизации, одного из самых развитых обществ древнего Средиземноморья.
Линейное письмо А — письменность из группы эгейских письменностей. Чтение большинства знаков линейного письма А приблизительно известно, однако язык надписей линейного А остаётся непонятным.
Минойская цивилизация — одна из основных эгейских цивилизаций бронзового века, существовавшая на Крите в 2700—1400 годы до н. э.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.