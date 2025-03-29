Захоронения, которым 60 тысяч лет, рассказали о нас больше, чем генетика

Пещера Тиншемет в Израиле стала настоящей сенсацией для археологов — впервые за последние 50 лет здесь обнаружили захоронения эпохи среднего палеолита. Но куда интереснее не сами захоронения, а то, что они говорят о жизни наших предков.

Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ неандерталец

Исследование показало: в этом регионе бок о бок жили и взаимодействовали неандертальцы и Homo sapiens. Они делились технологиями, совместно использовали инструменты, а также перенимали друг у друга обычаи, включая погребальные ритуалы. Это сотрудничество, а не изоляция, стало важным шагом в развитии человеческой культуры и социальных связей.

Пещера Тиншемет — настоящий перекрёсток эволюции. Здесь нашли каменные орудия, кости животных и даже охру — возможно, её использовали для украшения тела или ритуалов, связанных с социальной идентичностью. Эти открытия говорят о том, что древние люди уже задумывались о символах, верованиях и даже загробной жизни.

Левант, как регион на стыке миграционных путей, стал местом встречи разных человеческих групп. Улучшение климата в те времена только способствовало росту населения и развитию контактов. Всё это подтверждает: уже десятки тысяч лет назад люди искали связи, учились друг у друга и развивались вместе.

Уточнения

Лева́нт — общее название территорий стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Палестина, Израиль, Иордания, Египет, Турция, Кипр и др.), в более узком смысле — Сирии, Иордании, Палестины, Израиля и Ливана.

