Удивительное открытие: как крошечные лемуры замедляют старение во время сна

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Крошечные карликовые лемуры из Мадагаскара могут владеть настоящим ключом к замедлению старения. Учёные обнаружили, что во время зимней спячки у этих зверьков происходит удивительное — их клетки словно омолаживаются.

Фото: commons.wikimedia by Mathias Appel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ лемур

Согласно новому исследованию, проведённому в стенах университета Дьюка и Калифорнийского университета в Сан-Франциско, этот маленький примат размером с хомяка может замедлять или даже обращать вспять старение клеток во время своей ежегодной спячки.

Всё дело в теломерах — специальных "колпачках" на концах хромосом, которые защищают ДНК при делении клеток. С возрастом они укорачиваются, и именно это считается одной из причин старения. Но у лемуров во время спячки теломеры, наоборот, удлиняются.

На протяжении семи месяцев зимнего сна их метаболизм почти замирает, сердечный ритм замедляется, и в этот момент клетки словно получают передышку — и шанс на восстановление. После пробуждения эффект длится недолго, но он есть.

Карликовые лемуры живут почти вдвое дольше, чем другие приматы того же размера. И теперь учёные надеются, что понимание этого процесса поможет разработать новые способы борьбы с возрастными заболеваниями у людей. Кто бы мог подумать, что один из самых маленьких приматов подскажет путь к долголетию?

Уточнения

Теломе́ры (от др.-греч. τέλος — конец и μέρος — часть) — концевые участки хромосом. Теломерные участки хромосом характеризуются отсутствием способности к соединению с другими хромосомами или их фрагментами и выполняют защитную функцию.



Карликовые лемуры (лат. Cheirogaleidae) — семейство подотряда мокроносых приматов. Включает крысиных и мышиных лемуров. Как и все лемуры, это семейство является эндемичным для Мадагаскара.

