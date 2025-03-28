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Исчезновение воспоминаний связано с одной забытой системой в мозге

Наука

Что, если стареющий мозг можно буквально "почистить" — и вернуть память? Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе сделали важный шаг в этом направлении. В экспериментах с мышами они нашли способ активизировать систему очищения мозга, и это дало поразительные результаты: память у пожилых мышей улучшилась.

Пластиковый мозг
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пластиковый мозг

Менингеальные лимфатические сосуды

В центре внимания — менингеальные лимфатические сосуды. Это настоящие "санитары мозга", удаляющие отходы из мозговой жидкости. Когда с возрастом их работа ухудшается, в мозге накапливаются токсины, мешающие нейронам нормально функционировать. Именно это, по мнению ученых, может лежать в основе деменции и болезни Альцгеймера.

Исследователи использовали специальный белок, чтобы стимулировать рост и активность этих сосудов. После лечения у мышей снизился уровень интерлейкина-6 — сигнального белка, который выбрасывают перегруженные иммунные клетки. Его избыток указывает на то, что система очистки не справляется.

"Работающая лимфатическая система критична для здоровья мозга и памяти", — говорит невролог Кёндок Ким.

Следующее преимущество

Еще одно преимущество метода — доступность: менингеальные сосуды находятся снаружи мозга, поэтому вмешательство не требует преодоления гематоэнцефалического барьера. А значит, перспективы терапии — намного шире.

"Мы не можем вернуть погибшие нейроны, но можем обеспечить идеальные условия для тех, что еще остались", — отмечает нейробиолог Джонатан Кипнис.

Итог

Новая надежда для борьбы с возрастными когнитивными нарушениями. Исследование показывает: чистота мозга — не метафора, а вполне осязаемая цель.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружён оболочкой из соединительной ткани.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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