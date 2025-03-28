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Массовая гибель пчёл может оставить Америку без урожая

3:01
Наука

Зима оказалась роковой для американских пасек: потери пчелиных семей достигли рекордных значений. Более 60% коммерческих ульев просто исчезли. По словам Скотта МакАрта, энтомолога из Корнеллского университета, это может стать самой масштабной потерей медоносных пчёл в истории США.

Пчеловод на пасеке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пчеловод на пасеке

Причины бедствия пока неясны. Учёные подозревают множество факторов — от паразитов и вирусов до химикатов. Сейчас Министерство сельского хозяйства США проводит срочную проверку: изучаются образцы воска, пыльцы и самих пчёл.

Однако из-за сокращений персонала, вызванных реформами администрации Трампа, к делу пришлось подключать университетские лаборатории.

"Что-то очень плохое происходит"

"Мы и раньше видели серьёзные потери, но в этом году всё гораздо хуже", — признаёт МакАрт.

По его словам, о масштабах стало понятно, когда пасечники начали перевозить ульи в Калифорнию на опыление миндальных садов. Некоторые фермеры уже столкнулись с нехваткой опыления. Как это повлияет на другие культуры, пока неизвестно.

Ситуация критическая: стоимость потерь уже превысила $139 млн, а цена на мёд выросла на 5% из-за снижения производства. Многие пчеловоды на грани банкротства.

"У нас ничего не осталось. Дом заложен, пенсия ушла, деньги семьи тоже. Остались только пустые ящики", — признался один из участников опроса.

Почему пчёлы умирают

Когда-то зимняя смертность ульев составляла 10-20%. Но с начала 2000-х в США стал набирать обороты так называемый "синдром разрушения колоний": пчёлы исчезают, не оставляя следов. Сейчас средний уровень потерь — около 50%, и он растёт.

Учёные считают, что проблему усугубляют:

  • Изменение климата.
  • Исчезновение естественных сред обитания.
  • Пестициды.
  • Болезни и паразиты (в первую очередь клещи варроа).
  • Плохое питание и ошибки в обращении с пчёлами.

Проблемы касаются не только домашних, но и диких пчёл: в США обитает около 4000 видов. Их сокращение угрожает урожайности, размножению растений и целым экосистемам.

Ирония: пчёл больше, но живут они хуже

В то же время общее число ульев в США достигло рекорда — 3,8 миллиона. Это связано с ростом интереса к пчеловодству: всё больше людей заводят пасеки, делят семьи. Но МакАрт предупреждает: это не признак здоровья отрасли.

"Сравнивать медоносных и диких пчёл — всё равно что сравнивать курицу с дятлом", — добавляет эксперт.

Обе важны, но выполняют разные роли. А исчезновение любой из них — сигнал тревоги для всей планеты.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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