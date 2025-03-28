Массовая гибель пчёл может оставить Америку без урожая

Зима оказалась роковой для американских пасек: потери пчелиных семей достигли рекордных значений. Более 60% коммерческих ульев просто исчезли. По словам Скотта МакАрта, энтомолога из Корнеллского университета, это может стать самой масштабной потерей медоносных пчёл в истории США.
Причины бедствия пока неясны. Учёные подозревают множество факторов — от паразитов и вирусов до химикатов. Сейчас Министерство сельского хозяйства США проводит срочную проверку: изучаются образцы воска, пыльцы и самих пчёл.
Однако из-за сокращений персонала, вызванных реформами администрации Трампа, к делу пришлось подключать университетские лаборатории.
"Мы и раньше видели серьёзные потери, но в этом году всё гораздо хуже", — признаёт МакАрт.
По его словам, о масштабах стало понятно, когда пасечники начали перевозить ульи в Калифорнию на опыление миндальных садов. Некоторые фермеры уже столкнулись с нехваткой опыления. Как это повлияет на другие культуры, пока неизвестно.
Ситуация критическая: стоимость потерь уже превысила $139 млн, а цена на мёд выросла на 5% из-за снижения производства. Многие пчеловоды на грани банкротства.
"У нас ничего не осталось. Дом заложен, пенсия ушла, деньги семьи тоже. Остались только пустые ящики", — признался один из участников опроса.
Когда-то зимняя смертность ульев составляла 10-20%. Но с начала 2000-х в США стал набирать обороты так называемый "синдром разрушения колоний": пчёлы исчезают, не оставляя следов. Сейчас средний уровень потерь — около 50%, и он растёт.
Учёные считают, что проблему усугубляют:
Проблемы касаются не только домашних, но и диких пчёл: в США обитает около 4000 видов. Их сокращение угрожает урожайности, размножению растений и целым экосистемам.
В то же время общее число ульев в США достигло рекорда — 3,8 миллиона. Это связано с ростом интереса к пчеловодству: всё больше людей заводят пасеки, делят семьи. Но МакАрт предупреждает: это не признак здоровья отрасли.
"Сравнивать медоносных и диких пчёл — всё равно что сравнивать курицу с дятлом", — добавляет эксперт.
Обе важны, но выполняют разные роли. А исчезновение любой из них — сигнал тревоги для всей планеты.
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