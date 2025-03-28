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Что скрывала пещера в Израиле: археологи нашли свидетельства необычного союза

1:39
Наука

110 тысяч лет назад наши предки уже строили мосты друг к другу — и не только в переносном смысле. Новое открытие в Израиле меняет представления об истории человечества: в пещере Тиншемет найдены доказательства тесного взаимодействия неандертальцев и Homo sapiens.

Пещера Тиншемет
Фото: https://commons.wikimedia.org by Claire.Kittridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пещера Тиншемет

Захоронения середины среднего палеолита

Археологи впервые за более чем полвека обнаружили захоронения середины среднего палеолита. Но это ещё не всё. В одной и той же пещере жили представители разных видов людей — и, судя по всему, не просто сосуществовали, а сотрудничали: обменивались знаниями, использовали одинаковые орудия труда и даже участвовали в общих ритуалах.

Что показало исследование

Исследование показало: в этом регионе, на территории современного Израиля, происходила культурная революция. Появились формализованные захоронения и использование охры — возможно, для украшения тела или символических целей. Это говорит о развитой социальной структуре и усложнении человеческого поведения.

"Израиль был настоящим котлом, где смешивались разные группы людей. Именно через такие контакты рождались новые идеи и технологии", — говорит профессор Йоси Зайдна из Еврейского университета в Иерусалиме.

Пещера Тиншемет, раскопки в которой начались в 2017 году, уже изменила взгляд учёных на ранние стадии эволюции. И кажется, это только начало: находки сулят ещё больше открытий о том, как именно мы стали теми, кто мы есть.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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