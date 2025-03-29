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В руинах форта нашли древний меч — и это меняет наши представления об эпохе

2:23
Наука

Древний бронзовый меч, пролежавший под землёй около трёх тысяч лет, был обнаружен в руинах военного форта Хоуш-Эйсса на юге от Александрии. И, возможно, эта находка напрямую связана с эпохой одного из самых легендарных фараонов Египта — Рамсеса II.

бронзовый меч
Фото: https://commons.wikimedia.org by Gary Todd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
бронзовый меч

Исторический меч

На клинке сохранились символы, характерные для правления Рамсеса Великого — могущественного правителя, возглавлявшего Египет. Он командовал армией численностью до 100 000 человек и известен своим стратегическим талантом. Однако эксперты полагают, что сам меч, вероятно, не принадлежал лично фараону, а находился в распоряжении одного из его приближённых воинов.

"Иметь возможность обладать таким предметом было статусно и престижно", — говорит египтолог Элизабет Фрод из Оксфордского университета.

Хотя она не участвовала в раскопках, её анализ подтверждает высокий ранг возможного владельца находки.
Форт, в котором нашли меч, некогда защищал западные границы Египта от нашествий ливийцев и загадочных "морских народов" — агрессивных кочевников, регулярно пытавшихся вторгнуться в страну.

Именно они стали причиной множества конфликтов, кульминацией которых стало сражение с Рамсесом III в 1178 году до н. э.

Исследование

Археологи исследовали не только казармы и склады форта, но и множество артефактов, принадлежавших солдатам. Эти предметы помогли восстановить повседневную жизнь гарнизона и его религиозные практики.

Среди находок — пара известняковых блоков с надписями: один содержит имя самого Рамсеса II, а другой — чиновника по имени Бэй.

Рамсес II в истории остался как символ военной силы. Он не только расширил границы Египта до Нубии и Сирии, но и возглавил легендарную битву при Кадеше в 1247 году до н. э. Сражение на колесницах с хеттами завершилось заключением первого в мире зафиксированного мирного договора.

И хотя найденный меч, скорее всего, принадлежал не самому фараону, его символика и контекст дают редкую возможность прикоснуться к эпохе, оставившей след в библейских и исторических хрониках.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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