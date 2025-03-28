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Лунный сюрприз: как вода прячется даже в самых жарких местах

1:56
Наука

Луна всегда казалась безжизненной и сухой. Ни рек, ни озёр — только пыль и камни. Но новейшие исследования буквально переворачивают наше представление о спутнике Земли. Оказывается, Луна скрывает в себе куда больше воды, чем считалось ранее — и не только в затенённых кратерах.

Луна
Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Ripamonti, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Луна

Вода есть даже там, где светит Солнце

Анализ минералогических карт показал: воду и гидроксил (молекулу из водорода и кислорода) можно найти по всей поверхности Луны, даже в областях, куда беспощадно палит Солнце.

Эти молекулы связаны с минералами, образующими лунные породы. Исследование проводилось с помощью инструмента Moon Mineralogy Mapper (M3) — он сканировал поверхность Луны в инфракрасном спектре.

"Вода присутствует на всех широтах"

Учёные выяснили, что вода на Луне не статична — она участвует в процессе постоянного перераспределения. Со временем это приводит к накоплению водных соединений в поверхностных породах.

И кратеры, и вулканы — лунные водоносы

Вулканическая активность и метеоритные удары тоже вносят вклад. Они могут поднимать на поверхность породы, содержащие воду. Один из таких минералов — пироксен. Его реакция на солнечный свет дала учёным ключ к разгадке: Луна будто "перемещает" воду внутри самой себя.

Что это значит для будущих миссий

Ранее считалось, что доступ к воде возможен только в полярных кратерах, где Солнце никогда не появляется. Теперь же есть шанс, что даже вблизи экватора можно будет добывать воду — перерабатывая минералы, насыщенные гидроксилом.

Это настоящая революция. Возможность "добывать воду из камня" делает освоение Луны куда более реалистичным и экономически выгодным.

Уточнения

Геоло́гия (от др.-греч. γῆ "Земля" + λόγος "учение, наука") — совокупность наук о строении Земли (и других небесных тел), её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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