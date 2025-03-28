Лунный сюрприз: как вода прячется даже в самых жарких местах

Луна всегда казалась безжизненной и сухой. Ни рек, ни озёр — только пыль и камни. Но новейшие исследования буквально переворачивают наше представление о спутнике Земли. Оказывается, Луна скрывает в себе куда больше воды, чем считалось ранее — и не только в затенённых кратерах.
Анализ минералогических карт показал: воду и гидроксил (молекулу из водорода и кислорода) можно найти по всей поверхности Луны, даже в областях, куда беспощадно палит Солнце.
Эти молекулы связаны с минералами, образующими лунные породы. Исследование проводилось с помощью инструмента Moon Mineralogy Mapper (M3) — он сканировал поверхность Луны в инфракрасном спектре.
Учёные выяснили, что вода на Луне не статична — она участвует в процессе постоянного перераспределения. Со временем это приводит к накоплению водных соединений в поверхностных породах.
Вулканическая активность и метеоритные удары тоже вносят вклад. Они могут поднимать на поверхность породы, содержащие воду. Один из таких минералов — пироксен. Его реакция на солнечный свет дала учёным ключ к разгадке: Луна будто "перемещает" воду внутри самой себя.
Ранее считалось, что доступ к воде возможен только в полярных кратерах, где Солнце никогда не появляется. Теперь же есть шанс, что даже вблизи экватора можно будет добывать воду — перерабатывая минералы, насыщенные гидроксилом.
Это настоящая революция. Возможность "добывать воду из камня" делает освоение Луны куда более реалистичным и экономически выгодным.
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