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Тайна плиты с рыцарем: чья могила раскрыта спустя века

2:03
Наука

Кому на самом деле принадлежит самое старое надгробие в США, покрытое таинственным изображением рыцаря с мечом и щитом? Ответ на эту загадку историки искали более 400 лет — и, наконец, нашли.

саркофаг
Фото: https://commons.wikimedia.org by Metropolitan Museum of Art, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
саркофаг

Неизвестная надгробная плита

Надгробная плита, установленная в 1627 году в Джеймстауне, первой английской колонии на территории нынешних США, долгое время оставалась предметом споров. Официально её считали мраморной, а принадлежавшей — некоему рыцарю, личность которого была неизвестна. Но последние исследования помогли раскрыть сразу две тайны: откуда привезён камень и кто покоится под ним.

Редкий и дорогой материал надгробия

Как выяснилось, камень не местного происхождения. Он представляет собой не мрамор, а отполированный известняк, состоящий из микроскопических раковин фораминифер. Учёные обнаружили в образцах шесть видов этих древних организмов, и все они указывают на одно место — территорию современной Бельгии. Именно оттуда, начиная с античных времён, экспортировался этот редкий и дорогой камень.

Скорее всего, плита прошла длинный путь: из Бельгии — в Лондон, а затем через океан в Джеймстаун. Это объясняет, почему такой дорогой материал оказался в тогдашней дикой американской колонии — его заказал человек с влиянием и средствами.

Вывод

Изучив исторические документы, исследователи пришли к выводу: под плитой покоится сэр Джордж Ярдли — первый губернатор Вирджинии. Его посвятили в рыцари в 1617 году, а спустя десять лет он умер, оставив после себя одно из самых загадочных надгробий на американской земле.

Теперь эта плита — не просто исторический артефакт, а ключ к пониманию того, как ранние поселенцы сохраняли связи с Европой и подчеркивали свой статус даже после смерти.

Уточнения

Ры́царь (через пол. rycerz ← нем. ritter, изначально "всадник, наездник" от средневерхненемецкого rîtære "ездить": ср. с современным англ. to ride "ездить, кататься" → rider "наездник, ездок"; лат. miles, caballarius, фр. chevalier, англ. knight, итал. cavaliere) — средневековый дворянский почётный титул в Европе.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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