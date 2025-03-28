Что нашли на теле мумии — и почему это ставит под сомнение всё, что мы знали о кефире

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Сыр, которому больше трёх тысяч лет? Он действительно существует. И это не шутка. Когда археологи нашли древние мумии в Таримской котловине на северо-западе Китая, никто не мог представить, что находка перевернёт представление о кефире и его происхождении. На головах и шеях мумий возрастом 3300-3600 лет обнаружили белую массу, которую долгое время не удавалось точно идентифицировать.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

Необычный секрет сыра

Секрет раскрыли лишь недавно — с помощью современных технологий анализа ДНК. Учёные Китайской академии наук выяснили: это сыр, созданный с применением тех же бактерий и грибков, что и в современном кефире. Его готовили из коровьего и козьего молока, используя бактерии Lactobacillus kefiranofaciens и дрожжи Pichia kudriavzevii.

Именно ДНК микроорганизмов дала понять: кефир не зародился на Кавказе, как считалось раньше. Древняя культура ферментации происходила из Тибета — и была широко распространена в Синьцзяне уже в Бронзовом веке. Более того, она продолжала существовать в этом регионе тысячелетиями.

Как помогло исследование

Также исследование позволило проследить, как пробиотические бактерии эволюционировали: современные штаммы адаптировались к человеческому организму, перестав вызывать иммунный ответ, и стали ещё эффективнее в ферментации.

Итак, перед нами не просто кусочек древнего сыра — это прямое доказательство того, как глубоко уходит корнями кефирная традиция. И она вовсе не оттуда, откуда мы привыкли думать.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

