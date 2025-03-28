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Болезнь из древних мифов оказалась реальной угрозой сегодня

1:52
Наука

Бешенство — одна из немногих болезней, которую древние цивилизации узнавали безошибочно. Ее выделяли среди других, настолько ярким и страшным было проявление симптомов. Даже в мифах болезнь заслужила "собственного" бога — сына Аполлона Аристакса, который не щадил ни животных, ни людей.

Зубы собаки
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зубы собаки

И хотя в древности считалось, что спасти от неё могла только Артемида, современная медицина всё ещё не нашла способа победить эту смертельно опасную инфекцию.

Зверь, потерявший страх

История болезни почти всегда начинается с агрессивного животного. Его поведение пугает: глаза воспалены, изо рта течёт пена, оно стремительно бросается на всё живое. Такой зверь атакует молча и без страха. После укуса человек может долго не чувствовать опасности — ранки заживают, боль уходит.

Но спустя недели появляются слабость, головная боль, тревожность. Особенно пугает зуд и боль в местах старых укусов — как будто организм подаёт сигналы о надвигающейся катастрофе.

Когда медицина ошибалась

На протяжении веков люди приписывали бешенство самым разным причинам — от мифических червей под языком до заражённого воздуха. Только в XIX веке стало ясно: болезнь вызывает вирус, проникающий в организм со слюной заражённого животного.

Главный секрет вируса

Вирус бешенства действует незаметно — он не попадает в кровь, не вызывает мгновенной реакции иммунной системы. Он выбирает другой путь: медленно продвигается по нервным волокнам, прячась в тканях, которые иммунитет обходит стороной. Попав в мозг и слюнные железы, он запускает лавину: именно тогда болезнь становится необратимой и смертельной.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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