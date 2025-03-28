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Космический взрыв повлиял на ДНК людей — как это вообще возможно

2:16
Наука

Что если бы ваша ДНК изменилась не из-за случайности, а из-за взрыва далёкой звезды? Звучит как научная фантастика, но это — часть нашей реальности.

Земля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Земля

Миллионы лет назад недалеко от Земли произошёл мощный взрыв сверхновой. Он выбросил в космос тяжёлые элементы — такие как железо — и обрушил на нашу планету волну радиации. Следы этих событий остались в земной коре, в виде отложений, содержащих изотопы, появляющиеся только после сверхновых.

Космос нас не щадит

Хотя земное ионизирующее излучение со временем уменьшается, космическое остаётся относительно стабильным. Но его уровень может значительно меняться, когда Солнечная система перемещается через разные участки галактики.

Одно из таких перемещений привело нас внутрь так называемого "локального пузыря" — области горячего газа, созданной группой массивных звёзд типа OB. Эти гиганты не просто светят, они активно выбрасывают мощные потоки вещества, насыщая окрестности радиацией. Мы попали внутрь этого пузыря около 5-6 миллионов лет назад.

Мутации из космоса

Примерно 2-3 миллиона лет назад произошёл ещё один близкий взрыв сверхновой. Он мог вызвать кратковременное, но сильное увеличение радиационного фона на Земле. Учёные считают, что такой уровень мог вызвать серьёзные повреждения ДНК — двухцепочечные разрывы, приводящие к мутациям или даже гибели клеток.

И хотя этой дозы не хватило для глобального вымирания, она вполне могла ускорить мутационные процессы. А это, в свою очередь, стимулировало эволюцию, способствуя появлению новых видов.

"Космическая радиация — мощная экологическая сила. Её влияние на эволюцию жизни мы только начинаем осознавать", — подчёркивают исследователи.

Случайность, которая изменила всё

Если бы не эти взрывы, Земля могла бы остаться совсем другой. Жизнь, возможно, развивалась бы медленнее — или по совершенно иному сценарию. Кто знает, существовали бы мы вообще?

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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