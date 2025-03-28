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Почему Эверест продолжает расти — тайна скрыта в потоке древней реки

2:41
Наука

Почему Эверест выше всех? Как оказалось, секрет в реке, которая повела себя совсем не по правилам.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

Кажется, в Гималаях всё давно изучено: горы, ледники, тектонические плиты. Все знают, что эти вершины выросли из-за столкновения Индийской и Евразийской плит. Но Джомолунгма, или Эверест, выделяется даже среди гигантов. Она возвышается на 250 метров выше других восьмитысячников. Почему?

Ответ нашли геологи из Китайского университета наук о Земле и Университетского колледжа Лондона. Их исследование показало, что Эверест стал рекордсменом не только из-за тектоники, но и благодаря… "пиратству". Нет, не морскому — речному. В этой истории главную роль сыграла река Арун.

Река, которая "украла" воду

Арун — одна из самых глубоких рек мира. На 35 километрах она теряет 7 километров высоты. И делает это без помощи ледников или оползней — исключительно за счёт своей колоссальной силы. Но откуда у неё такая мощь?

89 тысяч лет назад Арун начала "красть" воду у реки Коси, в русло которой когда-то сама впадала. Этот процесс называют речным пиратством. В результате приток превратился в полноводный поток, пробивший себе путь через главный хребет Гималаев.

Как река помогла горе расти

С увеличением потока Арун стала активно вымывать породы в районе разлома. По мере того как река углублялась, земная кора теряла массу, и часть её поднималась вверх, как пробка на воде. Среди поднятых участков оказалась и вершина Эвереста.

"Мы предполагаем, что часть аномальной высоты Джомолунгмы (~15-50 метров) можно объяснить реакцией на неравномерную эрозию — из-за врезания реки в породу, вызванного захватом [дополнительных вод]", — отмечает Сюй Хань, автор исследования.

Почему другие горы не такие высокие

Остальные реки региона не занимались "пиратством". Их потоки оставались стабильными, а значит, и эрозия была более равномерной. В результате высота гор рядом с ними осталась на общем уровне.

Эверест продолжает расти

Исследователи подсчитали, что в год вершина прирастает на 0,53 мм. И хотя это почти незаметно, за тысячелетия эффект становится впечатляющим. Эверест по-прежнему растёт — всё благодаря древнему речному захвату.

Уточнения

Геоло́гия (от др.-греч. γῆ "Земля" + λόγος "учение, наука") — совокупность наук о строении Земли (и других небесных тел), её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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