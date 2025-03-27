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Взлом WhatsApp и Telegram: как хакеры проникают в мессенджеры без вашего ведома

2:50
Наука

Теперь, чтобы ваш смартфон оказался под угрозой, не нужно нажимать на подозрительные ссылки или скачивать сомнительные файлы. Современные атаки с нулевым кликом позволяют хакерам получить доступ к устройству без какого-либо взаимодействия со стороны пользователя.

WhatsApp
Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
WhatsApp

Как работает атака без кликов?

Атаки с нулевым кликом используют уязвимости в коде мессенджеров. Злоумышленники отправляют специально сформированные файлы, такие как PDF-документы, которые могут выполнять команды на устройстве без ведома владельца.

Одним из таких инструментов является Graphite — шпионская программа, разработанная Paragon Solutions. Достаточно просто получить сообщение, и вредоносный код начнёт работать.

Цифровой шпионаж на новом уровне

Graphite — лишь часть огромной индустрии кибершпионажа. К ней относятся такие инструменты, как Pegasus (NSO Group) и Predator (Cytrox).

Эти программы официально продаются государственным структурам, но их реальное применение часто выходит за рамки закона: ими следят за журналистами, активистами, бизнесменами и политиками.

Мессенджеры под ударом

WhatsApp и Telegram остаются одними из главных целей хакеров. Причина проста: эти сервисы ежедневно обрабатывают миллионы сообщений, включая файлы различных форматов, что делает их уязвимыми для атак.

Подобные взломы случались и раньше:

  • В 2019 году в WhatsApp нашли уязвимость, позволявшую установить Pegasus через голосовой вызов.
  • В 2022 году хакеры атаковали Telegram, используя ошибки в обработке GIF-анимаций.

Как защититься?

Чтобы минимизировать риск взлома, следуйте простым правилам:

  1. Обновляйте приложения — новые версии закрывают известные уязвимости.
  2. Не открывайте подозрительные файлы, даже если они пришли от знакомых.
  3. Проверяйте разрешения приложений и ограничивайте доступ к чувствительным данным.
  4. Используйте антивирусное ПО и инструменты кибербезопасности.
  5. Перезагружайте смартфон раз в несколько дней — это может остановить работу шпионских программ.

Как реагируют WhatsApp и Telegram?

WhatsApp отказался комментировать конкретные исследования, но указывает на раздел FAQ, где рассказывается, как защититься от шпионских программ.

Telegram утверждает, что никогда не был уязвим для атак с нулевым кликом, так как его протоколы шифрования открыты и задокументированы.

Киберугрозы продолжают развиваться, и единственный способ защитить свои данные — быть в курсе новых методов взлома и следить за безопасностью своего устройства.

Уточнения

Вредоносная программа ( англ. malware ) — любое программное обеспечение, предназначенное для получения несанкционированного доступа к вычислительным ресурсам. Компьютерным вирусом называется один из классов вредоносного ПО по методу размножения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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