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Гипотетическая машина времени: физики обнаружили ключ к управлению временем

1:57
Наука

Можно ли путешествовать во времени? Этот вопрос волнует не только любителей научной фантастики, но и учёных, которые пытаются разобраться, возможна ли такая концепция в реальности.

Время
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Время

Согласно современным исследованиям, в основе гипотетических путешествий во времени лежат теории относительности, квантовой механики и термодинамики. Некоторые физики считают, что время может формировать замкнутые петли, позволяя событиям повторяться без нарушения логики.

Как это возможно?

Что если материя во Вселенной вращалась бы определённым образом, пространство-время могло бы искривляться, создавая временные петли.

“Если материя Вселенной была бы закручена, пространство-время могло бы наклоняться так, что время замыкалось бы в один цикл”, — поясняет физик Лоренцо Гавассино, из Университета Вандербильта.

Учёный утверждает, что в таких условиях законы квантовой физики могут позволить уменьшение энтропии, устраняя главный парадокс путешествий во времени — причинно-следственные противоречия.

Решение парадокса дедушки?

Один из ключевых вопросов, связанных с путешествиями во времени, — так называемый "парадокс дедушки". Он заключается в том, что путешественник, вернувшись в прошлое, мог бы помешать рождению собственного предка, создавая логический тупик.

Однако Гавассино считает, что законы квантовой механики автоматически обеспечивают согласованность событий, не требуя дополнительных постулатов.

“Автосогласованность естественно возникает из законов квантовой механики, без необходимости вводить дополнительные гипотезы”, — отмечает Гавассино.

Хотя эти идеи пока остаются на уровне теоретических исследований, они представляют собой значительный шаг в понимании природы времени и возможностей его искривления.

Уточнения

Парадокс убитого дедушки - временной парадокс, относящийся к путешествию во времени. Впервые описан в рассказе Натаниэля Шахнера "Голоса предков", опубликованном в 1933 году, в книге Рене Баржавеля "Неосторожный путешественник", опубликованной в 1943 году.

Тео́рия относи́тельности — физическая теория пространства-времени, то есть теория, описывающая универсальные пространственно-временные свойства физических процессов. Термин был введён в 1906 году Максом Планком.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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