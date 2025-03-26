Сколько килограмм весит интернет: учёные назвали цифру

Вес Интернета в 2006 году рассчитал физик Рассел Сайтц, тогда сеть весила почти 50 грамм. Он учел массу энергии, необходимой для работы серверов по всему миру. Сколько же интернет весит сейчас?
Современные ученые взяли объем информации в интернете и сравнили с тем, сколько информации можно записать в ДНК, пишет KP. RU. Оказалось, чтобы сохранить всю сеть, нужно примерно 960 тысяч грамм ДНК.
Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol — досл.: «межсетевой протокол», по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, «сеть сетей») — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.
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