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Сколько килограмм весит интернет: учёные назвали цифру

0:32
Наука

Вес Интернета в 2006 году рассчитал физик Рассел Сайтц, тогда сеть весила почти 50 грамм. Он учел массу энергии, необходимой для работы серверов по всему миру. Сколько же интернет весит сейчас?

Ноутбук
Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноутбук

Современные ученые взяли объем информации в интернете и сравнили с тем, сколько информации можно записать в ДНК, пишет KP. RU. Оказалось, чтобы сохранить всю сеть, нужно примерно 960 тысяч грамм ДНК.

Уточнения

Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol — досл.: «межсетевой протокол», по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, «сеть сетей») — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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