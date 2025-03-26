Сколько килограмм весит интернет: учёные назвали цифру

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Вес Интернета в 2006 году рассчитал физик Рассел Сайтц, тогда сеть весила почти 50 грамм. Он учел массу энергии, необходимой для работы серверов по всему миру. Сколько же интернет весит сейчас?

Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноутбук

Современные ученые взяли объем информации в интернете и сравнили с тем, сколько информации можно записать в ДНК, пишет KP. RU. Оказалось, чтобы сохранить всю сеть, нужно примерно 960 тысяч грамм ДНК.

Уточнения

Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol — досл. : «межсетевой протокол», по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, «сеть сетей») — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

