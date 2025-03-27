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Роботы и интернет: как физик Хокинг описывал будущее человечества

1:42
Наука

В 1995 году была организована программа Tomorrow's World, на которой собрались мыслители и ученые со всего мира для обсуждения достижений науки и технологий, а также прогнозов на 30 лет вперед — до 2025 года.

Стивен Хокинг
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stephen_Hawking_at_Kennedy_Space_Center_Shuttle_Landing_Facility_KSC-07pd-0946.jpg by NASA Kim Shiflett
Стивен Хокинг

Среди участников был известный физик-теоретик Стивен Хокинг, который сделал значительный вклад в популяризацию науки и объяснение сложных понятий физики.

Хокинг и другие эксперты выражали опасения по ряду вопросов, включая освоение космоса. Один из прогнозов касался технологий добычи астероидов, когда частные компании будут исследовать астероиды близ Земли в поисках драгоценных металлов. Они также предупреждали о проблемах с космическим мусором и предлагали решения, такие как использование геля или пены для замедления фрагментов мусора.

Среди других предсказаний Хокинга был взгляд на распространение интернета, который стал бы важным инструментом в повседневной жизни людей, изменяя способы общения и доступа к информации. Он также ожидал, что робототехника будет развиваться и занимать всё более значимое место в различных сферах жизни. Несмотря на то что это могло напоминать сцены из научно-фантастических фильмов, в Японии уже наблюдались знаковые достижения в области робототехники.

Хокинг предсказал, что виртуальные помощники и чипы войдут в повседневную жизнь, а инженерные решения будут становиться всё более актуальными к 2025 году, пишет diariodocomercio.

Уточнения

Робототе́хника (от робот и техника; англ. robotics — роботика, роботехника) — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития производства.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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