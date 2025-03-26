Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ачма с тремя видами сыра: рецепт, которому завидует хачапури
Кто такая Анна Прокофьева: вот что известно о погибшем военкоре
Зачем человеку хвост и гусиная кожа: разбор странных запчастей организма
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Раскрыт секрет кондитеров: чем заменить яйца в выпечке – тесто станет еще пышнее
Французский хулиган возвращается на дороги, но теперь с розеткой вместо бака
От волка до плюшки на подушке: как собаки добились жизни без обязанностей
Солнечное затмение 29 марта: 5 суеверий и 5 обязательных дел
Как корейцам в 60 лет удаётся выглядеть на 40? Этот чудо-ингредиент вырабатывает коллаген на лице

Стали лучше! Смарт-очки от Xiaomi с новыми функциями

1:44
Наука

Xiaomi представила свои новые смарт-очки Mijia Smart Audio Glasses 2, которые официально дебютировали в Китае и поступили в продажу 26 марта по цене около 138 долларов. В сравнении с предыдущей моделью, новые очки стали тоньше, легче и более стильными.

Девушка
Фото: flickr.com by Lorena Cupcake, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка

Очки второго поколения доступны для покупки на краудфандинговой платформе бренда со специальной ценой на этапе запуска. Изменения коснулись дизайна: теперь оправа на 30% тоньше в своей самой толстой части, а вес устройства составляет всего 27,6 грамма, что делает их комфортнее для длительного ношения.

Xiaomi также акцентирует внимание на долговечности рамки, которая имеет "сверхгибкий шарнир из рояльной стали", способный выдерживать более 15 000 изгибов. Более того, новинка предлагает улучшенную функцию быстрого снятия линз, что позволит легко их заменять.

В плане звука, Mijia Smart Audio Glasses 2 предлагают лучшее шумоподавление и увеличенный объем благодаря системе из четырех микрофонов, основанной на интеллектуальных алгоритмах. 

У очков есть впечатляющее время автономной работы: до 12 дней в режиме ожидания и возможность воспроизводить звук в течение 12 часов, а также 9 часов в режиме обратной связи на одной зарядке. Среди дополнительных функций можно выделить быструю зарядку, защиту от воды и пыли по стандарту IP54 и новый режим конфиденциальности, пишет notebookcheck.

Уточнения

Умные очки также известные как смарт-очки, — носимые компьютерные очки, которые показывают информацию в дополнение или вместо того, что видит носящий. Также умные очки иногда определяются как носимые компьютерные очки, которые могут изменять свои оптические свойства для выполнения определенных функций.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Красота и стиль
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру Аудио 
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума
Наука и техника
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума Аудио 
Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле
Еда и рецепты
Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле Аудио 
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Последние материалы
Кто такая Анна Прокофьева: вот что известно о погибшем военкоре
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Раскрыт секрет кондитеров: чем заменить яйца в выпечке – тесто станет еще пышнее
Французский хулиган возвращается на дороги, но теперь с розеткой вместо бака
От волка до плюшки на подушке: как собаки добились жизни без обязанностей
Солнечное затмение 29 марта: 5 суеверий и 5 обязательных дел
Как корейцам в 60 лет удаётся выглядеть на 40? Этот чудо-ингредиент вырабатывает коллаген на лице
Вы носите пальто неправильно – вот как его сочетать с аксессуарами
Золото против биткоина: главный секрет, о котором молчат инвесторы
Стали лучше! Смарт-очки от Xiaomi с новыми функциями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.