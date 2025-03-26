Стали лучше! Смарт-очки от Xiaomi с новыми функциями

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Xiaomi представила свои новые смарт-очки Mijia Smart Audio Glasses 2, которые официально дебютировали в Китае и поступили в продажу 26 марта по цене около 138 долларов. В сравнении с предыдущей моделью, новые очки стали тоньше, легче и более стильными.

Фото: flickr.com by Lorena Cupcake, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка

Очки второго поколения доступны для покупки на краудфандинговой платформе бренда со специальной ценой на этапе запуска. Изменения коснулись дизайна: теперь оправа на 30% тоньше в своей самой толстой части, а вес устройства составляет всего 27,6 грамма, что делает их комфортнее для длительного ношения.

Xiaomi также акцентирует внимание на долговечности рамки, которая имеет "сверхгибкий шарнир из рояльной стали", способный выдерживать более 15 000 изгибов. Более того, новинка предлагает улучшенную функцию быстрого снятия линз, что позволит легко их заменять.

В плане звука, Mijia Smart Audio Glasses 2 предлагают лучшее шумоподавление и увеличенный объем благодаря системе из четырех микрофонов, основанной на интеллектуальных алгоритмах.

У очков есть впечатляющее время автономной работы: до 12 дней в режиме ожидания и возможность воспроизводить звук в течение 12 часов, а также 9 часов в режиме обратной связи на одной зарядке. Среди дополнительных функций можно выделить быструю зарядку, защиту от воды и пыли по стандарту IP54 и новый режим конфиденциальности, пишет notebookcheck.

Уточнения

Умные очки также известные как смарт-очки, — носимые компьютерные очки, которые показывают информацию в дополнение или вместо того, что видит носящий. Также умные очки иногда определяются как носимые компьютерные очки, которые могут изменять свои оптические свойства для выполнения определенных функций.

