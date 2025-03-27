Как очистить реестр Windows без риска? Секреты Deep Uninstall от Microsoft

2:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Очистка реестра Windows требует внимательного подхода, поскольку утилиты, обещающие ускорение системы за счет удаления устаревших ключей, часто оказываются неэффективными или могут привести к нестабильности системы.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Компьютер с Windows

Тем не менее, с выходом обновленной версии Microsoft PC Manager компания Microsoft представила инструмент, который выполняет функции полноценного очистителя реестра.

Начиная с версии 3.16, в Microsoft PC Manager появился модуль Deep Uninstall. Эта функция, доступная через раздел Apps в левом меню приложения, позволяет не только удалять приложения, но и устранять остаточные файлы и записи в реестре, связанные с удалёнными программами.

Ранее Microsoft избегала предоставления подобных инструментов, учитывая риск вмешательства в реестр, однако новая функция демонстрирует изменившийся подход компании.

В отличие от сторонних программ, таких как Revo Uninstaller или Bulk Crap Uninstaller (BCU), которые отслеживают изменения в реестре до и после установки приложений, PC Manager анализирует систему ретроспективно, обнаруживая оставшиеся файлы и записи после удаления программ.

Несмотря на это, даже после использования Deep Uninstall некоторые остатки могут сохраняться. Это подтверждается тестами с помощью таких инструментов, как BCU и BleachBit, которые находят дополнительные файлы и записи.

Функция Deep Uninstall ориентирована на удобство пользователей. Она автоматически исключает удаление информации, которая потенциально может быть полезной, минимизируя риски. Однако для продвинутых пользователей, требующих полного контроля над процессом, такие программы, как BCU, остаются предпочтительным выбором.

PC Manager сталкивается с проблемами идентификации остатков, когда имена разработчиков программ и приложений не совпадают. В таких случаях инструмент может не удалить все файлы и записи реестра. Для более точного результата BCU позволяет вручную выбирать остатки, что требует знаний о структуре файлов и реестра.

Чтобы избежать накопления остатков от тестовых программ, лучше использовать виртуальные машины. Windows (кроме версии Home) поддерживает бесплатный инструмент Hyper-V, а для Windows Home его можно активировать с помощью простого трюка. Также доступны сторонние решения, такие как VirtualBox, VMware и Parallels Desktop.

Встроенная в Windows функция Sandbox позволяет тестировать приложения в изолированной среде. Все изменения удаляются сразу после закрытия песочницы, сохраняя чистоту системы, передает ilsoftware.

Уточнения

Microsoft Corporation («Ма́йкрософт») — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

