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Энергия из недр Земли: секретный способ получения электричества из магнитного поля

3:05
Наука

Американские исследователи заявили, что им удалось подтвердить возможность получения чистой энергии из естественных ритмов и процессов нашей планеты при помощи генерации электричества благодаря вращению Земли в её собственном магнитном поле.

Розетка с вилкой
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розетка с вилкой

Хотя произведенное напряжение было крайне малым, эта концепция может стать основой для разработки нового способа производства электроэнергии, дополняющего уже существующие источники, такие как приливная, солнечная, ветровая и геотермальная энергия.

В 2016 году астрофизик из Принстона Кристофер Чиба и планетолог из Лаборатории реактивного движения Кевин Хэнд поставили под сомнение утверждение, что генерировать электричество таким образом невозможно. Теперь их команда получила эмпирические доказательства, подтверждающие, что идея может сработать при соблюдении определенных условий, связанных с формой и свойствами проводящих материалов.

Исследователи разработали специальный цилиндр для генерации электроэнергии.

"Этот небольшой экспериментальный прибор генерирует постоянное напряжение и ток (хоть и низкой величины), что соответствует нашим прогнозам", — отмечают ученые в своей статье, опубликованной в Physical Review Research.

Ключевым элементом эксперимента стал цилиндр длиной 29,9 см, изготовленный из марганцево-цинкового феррита — материала, который способствует магнитной диффузии, позволяя магнитным полям свободно распространяться.

Для проведения эксперимента цилиндр установили в затемненной лаборатории, чтобы исключить влияние фотоэлектрических эффектов, и разместили под углом, перпендикулярным вращению Земли и её магнитному полю.

Результаты показали напряжение в 18 микровольт. Это значение исчезало, если цилиндр заменяли на другой или меняли его угол установки. Это подтверждает, что эффект был связан именно с вращением Земли.

"Наше устройство опровергает предположение, что проводник, неподвижный относительно поверхности Земли, не способен генерировать энергию из её магнитного поля", — отметил Кристофер Чиба.

Исследователи повторили эксперимент в других условиях, например, в жилом помещении, и наблюдали аналогичные результаты. Однако они подчеркивают, что речь идет лишь о небольшом количестве энергии, вырабатываемой в специфической установке.

"Хотя теоретически масштабирование возможно, это ещё не было продемонстрировано, и не исключено, что это вообще окажется нереализуемым", — говорит Чиба.

Первым шагом для дальнейших исследований должно стать воспроизведение эксперимента независимой группой ученых. Это подтвердит или опровергнет их выводы.

Исследование открывает новую страницу в изучении возможностей генерации энергии, но оно пока находится на ранней стадии, передает sciencealert. com.

Уточнения

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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