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Надеяться или нет? Как витамин D3 влияет на ранние стадии рассеянного склероза

3:04
Наука

Новое исследование, проведенное учеными из Университетской больницы CHU Nîmes и Университета Монпелье во Франции, показало, что высокие дозы холекальциферола (витамин D3) могут значительно снизить активность рассеянного склероза (РС) на ранних стадиях заболевания.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Исследование, опубликованное в журнале JAMA, продемонстрировало, что прием витамина D каждые две недели снижал частоту рецидивов и уменьшал появление новых очагов у пациентов с клинически изолированным синдромом (КИС) и ранней формой рецидивирующе-ремиттирующего рассеянного склероза.

Рассеянный склероз часто начинается с острого эпизода, затрагивающего центральную нервную систему, таких как неврит зрительного нерва, поперечный миелит или поражения ствола мозга. Этот начальный этап, называемый клинически изолированным синдромом (КИС), может перерасти в рассеянный склероз. Риск прогрессирования заболевания повышают такие факторы, как наличие олигоклональных полос в спинномозговой жидкости, большое количество очагов на МРТ и молодой возраст пациента при появлении первых симптомов.

Ранее низкий уровень витамина D уже связывали с повышенным риском возникновения и прогрессирования рассеянного склероза. Однако результаты предыдущих клинических исследований использования витамина D как дополнительного лечения были неоднозначными. Цель нового исследования состояла в изучении эффективности витамина D в качестве монотерапии на ранних стадиях заболевания.

В исследовании D-Lay MS приняли участие 316 пациентов в возрасте от 18 до 55 лет. Всем участникам был поставлен диагноз КИС (в течение последних 90 дней), они имели низкий уровень витамина D в крови и, как минимум, два поражения мозга или положительные олигоклональные полосы.

Пациентов разделили на две группы. Первая группа получала 100 000 МЕ холекальциферола каждые две недели, а вторая — плацебо. Испытание длилось 24 месяца. Результаты показали, что в группе, принимавшей витамин D, активность заболевания была значительно ниже: у 60,3% пациентов, принимавших витамин D, наблюдалась активность заболевания, по сравнению с 74,1% в группе плацебо.

Эти данные свидетельствуют о том, что высокие дозы витамина D могут стать доступным и эффективным вариантом терапии, особенно для регионов с ограниченным доступом к стандартным методам лечения рассеянного склероза. Такой подход открывает новые возможности в борьбе с заболеванием и вселяет надежду пациентам, ищущим дополнительные или альтернативные методы лечения, передает lifo.

Уточнения

Синдро́м — совокупность симптомов с общей этиологией и единым патогенезом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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