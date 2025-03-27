Не фантастика, а расчёт: как время может обмануть свои собственные законы

Идея путешествий во времени давно покоряет киноэкраны, но теперь её всерьёз обсуждают и учёные. Новая теоретическая работа предлагает неожиданный поворот: путешествия в прошлое могут быть возможны без нарушения логики и законов природы.
Итальянский физик Лоренцо Гавассино из Университета Вандербильта опубликовал исследование, в котором рассматривает загадочные замкнутые времениподобные кривые — особые пути в искривлённом пространстве-времени, описанные в общей теории относительности Эйнштейна.
По сути, если материя всей Вселенной будет вращаться особым образом, пространство и время могут скручиваться в петлю. Это создаёт условия, при которых объект способен вернуться в свою же временную точку — как если бы прошлое и будущее соединились.
"Если бы материя во всей Вселенной вращалась, пространство-время могло бы искривиться так, что время образовало бы замкнутую петлю", — поясняет Гавассино.
Он добавляет, что в таких петлях квантовые законы могут допускать уменьшение энтропии — одного из главных препятствий для путешествий в прошлое. Это бы устранило знаменитый парадокс дедушки, где человек, вернувшись во времени, может повлиять на собственное рождение.
"Самосогласованность возникает естественным образом из квантовых законов, без необходимости в дополнительных постулатах", — утверждает учёный.
Хотя речь всё ещё идёт о теории, она открывает интересные горизонты: соединяя относительность, квантовую механику и термодинамику, наука приближается к объяснению того, что раньше считалось исключительно фантастикой.
Вре́мя — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения.
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