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Не фантастика, а расчёт: как время может обмануть свои собственные законы

1:48
Наука

Идея путешествий во времени давно покоряет киноэкраны, но теперь её всерьёз обсуждают и учёные. Новая теоретическая работа предлагает неожиданный поворот: путешествия в прошлое могут быть возможны без нарушения логики и законов природы.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Итальянский физик Лоренцо Гавассино из Университета Вандербильта опубликовал исследование, в котором рассматривает загадочные замкнутые времениподобные кривые — особые пути в искривлённом пространстве-времени, описанные в общей теории относительности Эйнштейна.

Как работает "машина времени"

По сути, если материя всей Вселенной будет вращаться особым образом, пространство и время могут скручиваться в петлю. Это создаёт условия, при которых объект способен вернуться в свою же временную точку — как если бы прошлое и будущее соединились.

"Если бы материя во всей Вселенной вращалась, пространство-время могло бы искривиться так, что время образовало бы замкнутую петлю", — поясняет Гавассино.

Он добавляет, что в таких петлях квантовые законы могут допускать уменьшение энтропии — одного из главных препятствий для путешествий в прошлое. Это бы устранило знаменитый парадокс дедушки, где человек, вернувшись во времени, может повлиять на собственное рождение.

Без парадоксов и дополнительных условий

"Самосогласованность возникает естественным образом из квантовых законов, без необходимости в дополнительных постулатах", — утверждает учёный.

Хотя речь всё ещё идёт о теории, она открывает интересные горизонты: соединяя относительность, квантовую механику и термодинамику, наука приближается к объяснению того, что раньше считалось исключительно фантастикой.

Уточнения

Вре́мя — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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