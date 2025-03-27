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Любите молоко? А пробовали тараканье? Звучит отвратительно, но мир всё чаще смотрит в его сторону

2:01
Наука

Звучит как шутка, но учёные всерьёз рассматривают тараканье молоко как один из самых питательных продуктов в мире. Речь идёт не о тех насекомых, что прячутся под холодильником, а о тихоокеанском таракане Diploptera punctata. Этот редкий вид не откладывает яйца, а вынашивает потомство и кормит его особой жидкостью — по сути, молоком.

Молоко
Фото: commons.wikimedia.org by Shivani shrivastav, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко

Внутри — кристаллы, снаружи — будущее питания

Это молоко — бледно-жёлтая жидкость — формирует в желудке личинок блестящие кристаллы, богатые белком, аминокислотами, жирами и сахарами. Именно кристаллическая структура обеспечивает эффект "питания с замедленным высвобождением".

"Если вам нужна пища с высоким содержанием калорий, постоянно производимая и питательная, то это она", — говорит автор исследования и специалист по регенеративной биологии из Индии Субраманиан Рамасвами.

И цифры впечатляют: калорийность тараканьего молока втрое выше, чем у буйволицы — до сих пор это был рекорд среди млекопитающих.

Почему мы до сих пор его не пьём

Проблема в масштабах: чтобы получить хоть немного молока, нужно вручную "доить" каждого таракана. К тому же, пока нет научных данных, подтверждающих безопасность такого продукта для человека. Один из исследователей в 2016 году попробовал каплю — она оказалась безвкусной.

Несмотря на это, тараканье молоко активно изучают. Оно может стать частью устойчивого питания будущего — насекомые требуют меньше ресурсов, чем коровы, и практически не влияют на климат.

Место суперпродукта ещё вакантно

Учёные подчёркивают: даже если тараканье молоко появится на полках, это будет лишь дополнение к рациону, а не его замена. Но в мире, который стремительно ищет альтернативы привычным продуктам, такая еда может оказаться не столь уж и странной.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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